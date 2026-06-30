На Украине рассказали о возможных отключениях электроэнергии летом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что отключения энергоснабжения на Украине летом могут достигать до 10–12 часов.
- Он добавил, что ситуация к концу лета будет сложной.
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Отключения энергоснабжения на Украине летом могут достигать до 10-12 часов, заявил глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.
Украинский энергетический эксперт Станислав Игнатьев ранее заявлял, что отключения электроэнергии летом при высоких температурах на Украине могут быть по пять часов в сутки.
"Мы вступаем в период летних больших проблем в энергетической системе. К концу лета будет сложно… Отключения будут такие - и по 10, и по 12 часов", - сказал Попенко на видео, опубликованном в Telegram-канале издания "Страна.ua".
Ранее во вторник министр энергетики Украины Денис Шмыгаль поручил увеличить импорт электроэнергии из-за нагрузки на энергосистему страны из-за жаркой погоды.