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На Украине рассказали о возможных отключениях электроэнергии летом - РИА Новости, 30.06.2026
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23:28 30.06.2026
На Украине рассказали о возможных отключениях электроэнергии летом

Попенко: на Украине отключения электроэнергии летом могут достигать до 12 часов

© РИА Новости / Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанкОпоры ЛЭП
Опоры ЛЭП - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что отключения энергоснабжения на Украине летом могут достигать до 10–12 часов.
  • Он добавил, что ситуация к концу лета будет сложной.
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Отключения энергоснабжения на Украине летом могут достигать до 10-12 часов, заявил глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.
Украинский энергетический эксперт Станислав Игнатьев ранее заявлял, что отключения электроэнергии летом при высоких температурах на Украине могут быть по пять часов в сутки.
"Мы вступаем в период летних больших проблем в энергетической системе. К концу лета будет сложно… Отключения будут такие - и по 10, и по 12 часов", - сказал Попенко на видео, опубликованном в Telegram-канале издания "Страна.ua".
Ранее во вторник министр энергетики Украины Денис Шмыгаль поручил увеличить импорт электроэнергии из-за нагрузки на энергосистему страны из-за жаркой погоды.
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