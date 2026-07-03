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Месси выйдет в стартовом составе аргентинцев на матч против Кабо-Верде - РИА Новости Спорт, 03.07.2026
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Футбол
 
23:51 03.07.2026 (обновлено: 23:53 03.07.2026)
Месси выйдет в стартовом составе аргентинцев на матч против Кабо-Верде

Месси выйдет в стартовом составе сборной Аргентины на матч ЧМ против Кабо-Верде

© REUTERS / TIM HEITMANЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© REUTERS / TIM HEITMAN
Лионель Месси. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лионель Месси выйдет в стартовом составе сборной Аргентины на матч 1/16 финала чемпионата мира против команды Кабо-Верде.
  • Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории США, Канады и Мексики.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Капитан и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси выйдет в стартовом составе на матч 1/16 финала чемпионата мира против команды Кабо-Верде, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча пройдет в Майами и начнется в 01:00 мск. В стартовом составе сборной Кабо-Верде выйдет полузащитник "Краснодара" и чемпион России сезона-2024/25 Кевин Ленини.
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Полностью стартовый состав действующих чемпионов мира выглядит следующим образом: Эмилиано Мартинес (вратарь), Лисандро Мартинес, Кристиан Ромеро, Факундо Медина, Науэль Молина, Родриго Де Пауль, Алексис Макаллистер, Энцо Фернандес, Лионель Месси (капитан), Тьяго Альмада, Лаутаро Мартинес.
С первых минут за сборную Кабо-Верде выйдут: Возинья (вратарь), Дини, Пику Лопеш, Сидни Лопеш Кабрал, Стивен Морейра, Кевин Ленини, Жоване Кабрал, Дерой Дуарте, Ларос Дуарте, Нуну да Кошта, Райан Мендеш (капитан).
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
ЧМ по футболу 2026
04 июля 2026 • начало в 01:00
2-й тайм
Аргентина
1 : 0
Кабо-Верде
29‎’‎ • Лионель Месси
(Лисандро Мартинес)
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