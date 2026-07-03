Месси выйдет в стартовом составе аргентинцев на матч против Кабо-Верде

Краткий пересказ от РИА ИИ Лионель Месси выйдет в стартовом составе сборной Аргентины на матч 1/16 финала чемпионата мира против команды Кабо-Верде.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории США, Канады и Мексики.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Капитан и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси выйдет в стартовом составе на матч 1/16 финала чемпионата мира против команды Кабо-Верде, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Встреча пройдет в Майами и начнется в 01:00 мск. В стартовом составе сборной Кабо-Верде выйдет полузащитник "Краснодара" и чемпион России сезона-2024/25 Кевин Ленини.

Полностью стартовый состав действующих чемпионов мира выглядит следующим образом: Эмилиано Мартинес (вратарь), Лисандро Мартинес , Кристиан Ромеро, Факундо Медина, Науэль Молина, Родриго Де Пауль, Алексис Макаллистер, Энцо Фернандес, Лионель Месси (капитан), Тьяго Альмада, Лаутаро Мартинес.

С первых минут за сборную Кабо-Верде выйдут: Возинья (вратарь), Дини, Пику Лопеш, Сидни Лопеш Кабрал, Стивен Морейра, Кевин Ленини, Жоване Кабрал, Дерой Дуарте, Ларос Дуарте, Нуну да Кошта, Райан Мендеш (капитан).