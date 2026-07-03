Сборная Швейцарии обыграла Алжир и вышла в 1/8 финала чемпионата мира

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Швейцарии обыграла команду Алжира в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу со счетом 2:0.
- Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Сборная Швейцарии обыграла команду Алжира в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу.
Встреча в Ванкувере завершилась победой швейцарцев со счетом 2:0. Мячи забили Брель Эмболо (10-я минута) и Дан Ндойе (46).
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В 1/8 финала швейцарцы сыграют с победителем противостояния между сборными Колумбии и Ганы, которые встретятся между собой 4 июля в Канзас-Сити.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
03 июля 2026 • начало в 06:00
Завершен
10’ • Брель Эмболо
46’ • Дан Ндойе