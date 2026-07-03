Сборная Швейцарии обыграла Алжир и вышла в 1/8 финала чемпионата мира

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Сборная Швейцарии обыграла команду Алжира в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу.

В 1/8 финала швейцарцы сыграют с победителем противостояния между сборными Колумбии и Ганы, которые встретятся между собой 4 июля в Канзас-Сити.