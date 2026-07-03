Испанский вратарь установил рекорд продолжительности сухой серии на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ Вратарь сборной Испании Унаи Симон установил рекорд по продолжительности сухой серии на чемпионатах мира по футболу.

Его сухая серия достигла 519 минут, превзойдя рекорд Вальтера Дзенги из сборной Италии, который составлял 517 минут.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Вратарь сборной Испании Унаи Симон стал автором самой продолжительной сухой серии в истории чемпионатов мира по футболу.

Испанцы с Симоном в воротах в четверг разгромили сборную Австрии со счетом 3:0 и вышли в 1/8 финала. Ранее Симон также сохранил в неприкосновенности свои ворота в матчах группового этапа против сборных Кабо-Верде (0:0), Саудовской Аравии (4:0) и Уругвая (1:0). На предыдущем чемпионате мира 2022 года испанец не пропускал в течение заключительных 39 минут матча группового этапа против сборной Японии (1:2), а также сохранил ворота на замке в основное и дополнительное время встречи 1/8 финала против команды Марокко (0:0, 0:3 - пен.).

Сухая серия Симона достигла 519 минут, он побил рекорд вратаря сборной Италии Вальтера Дзенги, который на чемпионате мира 1990 года не пропускал на протяжении 517 минут.