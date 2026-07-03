Краткий пересказ от РИА ИИ Гол сборной Хорватии в матче 1/16 финала против Португалии был отменен из-за офсайда, зафиксированного с помощью технологии Connected ball technology.

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич раскритиковал использование системы VAR, отметив, что она должна вмешиваться только при очевидных ошибках.

Сборная Португалии вышла в 1/8 финала и сыграет с командой Испании 6 июля в Далласе.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Отмена гола сборной Хорватии в компенсированное ко второму тайму время матча 1/16 финала против команды Португалии является правильным решением, так как чип, встроенный в мяч, зафиксировал касание нападающего Игора Матановича и последующий офсайд, сообщается на странице Международной федерации футбола (ФИФА).

В ночь на пятницу по московскому времени сборная Португалии Торонто обыграла команду Хорватии со счетом 2:1 и вышла в 1/8 финала турнира. На 13-й добавленной ко второму тайму минуте защитник Йошко Гвардиол забил гол, однако главный арбитр встречи Эспен Эскос после просмотра VAR отменил взятие ворот из-за офсайда у Марио Пашалича. Матанович боролся с соперником за верховой мяч, который затем отскочил к бывшему полузащитнику московского "Спартака". После игры Матанович заявил, что почувствовал легкий контакт с мячом волосами, что, по его словам, подтвердил арбитр во время разговора.

"Согласно данным технологии Connected ball technology, встроенной в официальный мяч чемпионата мира, было подтверждено, что хорватский футболист Игор Матанович коснулся мяча при развитии атаки перед голом в ворота сборной Португалии. Это позволило арбитру правильно зафиксировать положение вне игры и отменить взятие ворот. Датчики, встроенные в мяч, способны фиксировать даже малейшие касания, позволяющие судьям получать максимально точные данные, позволяющие быстро и правильно принимать решения", - подчеркивается в заявлении.

При этом капитан сборной Хорватии Лука Модрич подчеркнул, что после просмотра повтора в команде не увидели касания мяча Матановичем, и раскритиковал использование системы VAR, отметив, что она должна вмешиваться только при очевидных ошибках, а не в спорных эпизодах. Также полузащитник упрекнул ее в том, что она применяется неправильно или выборочно.