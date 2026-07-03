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ФИФА подтвердила правильность отмены гола хорватов в матче ЧМ - РИА Новости Спорт, 03.07.2026
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Футбол
 
09:51 03.07.2026
ФИФА подтвердила правильность отмены гола хорватов в матче ЧМ

ФИФА подтвердила правильность отмены гола хорватов в матче ЧМ против Португалии

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гол сборной Хорватии в матче 1/16 финала против Португалии был отменен из-за офсайда, зафиксированного с помощью технологии Connected ball technology.
  • Капитан сборной Хорватии Лука Модрич раскритиковал использование системы VAR, отметив, что она должна вмешиваться только при очевидных ошибках.
  • Сборная Португалии вышла в 1/8 финала и сыграет с командой Испании 6 июля в Далласе.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Отмена гола сборной Хорватии в компенсированное ко второму тайму время матча 1/16 финала против команды Португалии является правильным решением, так как чип, встроенный в мяч, зафиксировал касание нападающего Игора Матановича и последующий офсайд, сообщается на странице Международной федерации футбола (ФИФА).
В ночь на пятницу по московскому времени сборная Португалии в Торонто обыграла команду Хорватии со счетом 2:1 и вышла в 1/8 финала турнира. На 13-й добавленной ко второму тайму минуте защитник Йошко Гвардиол забил гол, однако главный арбитр встречи Эспен Эскос после просмотра VAR отменил взятие ворот из-за офсайда у Марио Пашалича. Матанович боролся с соперником за верховой мяч, который затем отскочил к бывшему полузащитнику московского "Спартака". После игры Матанович заявил, что почувствовал легкий контакт с мячом волосами, что, по его словам, подтвердил арбитр во время разговора.
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"Согласно данным технологии Connected ball technology, встроенной в официальный мяч чемпионата мира, было подтверждено, что хорватский футболист Игор Матанович коснулся мяча при развитии атаки перед голом в ворота сборной Португалии. Это позволило арбитру правильно зафиксировать положение вне игры и отменить взятие ворот. Датчики, встроенные в мяч, способны фиксировать даже малейшие касания, позволяющие судьям получать максимально точные данные, позволяющие быстро и правильно принимать решения", - подчеркивается в заявлении.
При этом капитан сборной Хорватии Лука Модрич подчеркнул, что после просмотра повтора в команде не увидели касания мяча Матановичем, и раскритиковал использование системы VAR, отметив, что она должна вмешиваться только при очевидных ошибках, а не в спорных эпизодах. Также полузащитник упрекнул ее в том, что она применяется неправильно или выборочно.
В 1/8 финала сборная Португалии сыграет с командой Испании. Встреча пройдет 6 июля в Далласе.
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ФутболСпортПортугалияХорватияТоронтоЙошко ГвардиолИгор МатановичМарио ПашаличСпартак МоскваМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026
 
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