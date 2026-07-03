Краткий пересказ от РИА ИИ Журналист Алекс Христофору раскритиковал слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о том, что Москва якобы отключила газ для Европы, использовав энергетику как оружие.

По его мнению, такие заявления звучат абсурдно из-за антироссийских ограничений, которые вводит ЕС.

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о поставках российского газа звучат абсурдно, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире Слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о поставках российского газа звучат абсурдно, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала

Во время визита в Баку председатель Еврокомиссии утверждала, что Москва якобы отключила газ для Европы, использовав энергетику как оружие.

"Бедный Евросоюз, которому Россия перекрыла поставки. Это уже не первый раз, когда она поднимает эту тему. <…> После 21-го пакета санкций получается, что именно Москва отрезала нас от своих энергоресурсов", — иронично отметил Христофору.

Журналист также раскритиковал заявление фон дер Ляйен о том, что за последние годы Европа получила "большой опыт в диверсификации поставок энергоносителей".

"Я не думаю, что она понимает, что означает слово "диверсификация". Переход от множества поставщиков к одному — это вовсе не диверсификация. Кто-то должен объяснить ей", — заключил он.

Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт сжиженного природного газа по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля, по долгосрочным начнет действовать с 1 января 2027 года, запрет на трубопроводный газ — с 17 июня 2026-го по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным.