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Журналист поднял фон дер Ляйен на смех из-за заявления о России - РИА Новости, 03.07.2026
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16:50 03.07.2026 (обновлено: 22:15 03.07.2026)
Журналист поднял фон дер Ляйен на смех из-за заявления о России

Христофору: слова фон дер Ляйен о поставках газа из РФ звучат абсурдно

© AP Photo / Virginia MayoГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Брюсселе
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Журналист Алекс Христофору раскритиковал слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о том, что Москва якобы отключила газ для Европы, использовав энергетику как оружие.
  • По его мнению, такие заявления звучат абсурдно из-за антироссийских ограничений, которые вводит ЕС.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о поставках российского газа звучат абсурдно, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала.
Во время визита в Баку председатель Еврокомиссии утверждала, что Москва якобы отключила газ для Европы, использовав энергетику как оружие.
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"Бедный Евросоюз, которому Россия перекрыла поставки. Это уже не первый раз, когда она поднимает эту тему. <…> После 21-го пакета санкций получается, что именно Москва отрезала нас от своих энергоресурсов", — иронично отметил Христофору.
Журналист также раскритиковал заявление фон дер Ляйен о том, что за последние годы Европа получила "большой опыт в диверсификации поставок энергоносителей".
"Я не думаю, что она понимает, что означает слово "диверсификация". Переход от множества поставщиков к одному — это вовсе не диверсификация. Кто-то должен объяснить ей", — заключил он.
Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт сжиженного природного газа по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля, по долгосрочным начнет действовать с 1 января 2027 года, запрет на трубопроводный газ — с 17 июня 2026-го по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным.
В России не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у Москвы энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В России заявляли, что те, кто отказались, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
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