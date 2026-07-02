ВСУ атаковали автобус в ЛНР, есть пострадавшие

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Лисичанске в ЛНР пострадали 12 мирных жителей в результате удара по городскому автобусу.
- Трое из них в тяжелом состоянии.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. ВСУ ударили по автобусу в Лисичанске, есть пострадавшие, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
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"В то время, когда люди возвращались домой с работы, неонацисты атаковали городской автобус в Лисичанске. Ранения разной степени тяжести получили 12 человек", — написал он на платформе "Макс".
Девять пострадавших госпитализировали, трое из них в тяжелом состоянии.
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