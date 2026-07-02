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ВСУ атаковали автобус в ЛНР, есть пострадавшие - РИА Новости, 02.07.2026
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20:36 02.07.2026 (обновлено: 23:21 02.07.2026)
ВСУ атаковали автобус в ЛНР, есть пострадавшие

В Лисичанске 12 человек пострадали при атаке ВСУ на автобус

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРабота станции скорой медицинской помощи
Работа станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Лисичанске в ЛНР пострадали 12 мирных жителей в результате удара по городскому автобусу.
  • Трое из них в тяжелом состоянии.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. ВСУ ударили по автобусу в Лисичанске, есть пострадавшие, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«

"В то время, когда люди возвращались домой с работы, неонацисты атаковали городской автобус в Лисичанске. Ранения разной степени тяжести получили 12 человек", — написал он на платформе "Макс".

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