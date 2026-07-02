Рейтинг@Mail.ru
УНИКС продлил контракт с американцем Рейнольдсом - РИА Новости Спорт, 02.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
14:56 02.07.2026
УНИКС продлил контракт с американцем Рейнольдсом

УНИКС продлил контракт с американским баскетболистом Джаленом Рейнольдсом

© Фото : Пресс-служба УНИКСаБаскетболист УНИКСа Джален Рейнольдс
Баскетболист УНИКСа Джален Рейнольдс - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : Пресс-служба УНИКСа
Баскетболист УНИКСа Джален Рейнольдс. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Казанский УНИКС продлил контракт с американским центровым Джаленом Рейнольдсом.
  • Соглашение с игроком рассчитано на один год и включает опцию продления на аналогичный срок.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Казанский УНИКС продлил контракт с американским центровым Джаленом Рейнольдсом, сообщается в Telegram-канале баскетбольного клуба Единой лиги ВТБ.
Соглашение с 33-летним игроком рассчитано на один год и включает опцию продления на аналогичный срок.
Рейнольдс присоединился к УНИКСу в 2022 году. Вместе с клубом американец стал победителем Единой лиги ВТБ в 2023 году, завоевал две серебряные медали (2024, 2026) и бронзу (2025). Центровой является двукратным обладателем награды "Лучший шестой игрок Единой лиги ВТБ" (2023, 2026) и четырехкратным участником Матча всех звезд (2023, 2024, 2025, 2026).
В минувшем сезоне американец принял участие в 50 матчах регулярного чемпионата и плей-офф, в среднем набирая 17,6 очка, 5,5 подбора, 2,5 результативные передачи и 1,3 перехвата за 23 минуты 43 секунды на паркете.
Баскетболисты клуба УНИКС - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Си Джей Брайс подписал контракт с УНИКСом
Вчера, 12:27
 
БаскетболСпортУНИКСЕдиная лига ВТБ
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Шнайдер
    Л. Самсонова
    462
    646
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Я. Ханфман
    666
    344
  • Теннис
    Завершен
    А. Блинкова
    М. Костюк
    733
    666
  • Футбол
    Завершен
    Испания
    Австрия
    3
    0
  • Футбол
    Перерыв
    Португалия
    Хорватия
    0
    0
  • Футбол
    03.07 06:00
    Швейцария
    Алжир
  • Футбол
    03.07 21:00
    Австралия
    Египет
  • Футбол
    04.07 01:00
    Аргентина
    Кабо-Верде
  • Футбол
    04.07 04:30
    Колумбия
    Гана
  • Футбол
    04.07 20:00
    Канада
    Марокко
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала