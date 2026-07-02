УНИКС продлил контракт с американцем Рейнольдсом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Казанский УНИКС продлил контракт с американским центровым Джаленом Рейнольдсом.
- Соглашение с игроком рассчитано на один год и включает опцию продления на аналогичный срок.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Казанский УНИКС продлил контракт с американским центровым Джаленом Рейнольдсом, сообщается в Telegram-канале баскетбольного клуба Единой лиги ВТБ.
Соглашение с 33-летним игроком рассчитано на один год и включает опцию продления на аналогичный срок.
Рейнольдс присоединился к УНИКСу в 2022 году. Вместе с клубом американец стал победителем Единой лиги ВТБ в 2023 году, завоевал две серебряные медали (2024, 2026) и бронзу (2025). Центровой является двукратным обладателем награды "Лучший шестой игрок Единой лиги ВТБ" (2023, 2026) и четырехкратным участником Матча всех звезд (2023, 2024, 2025, 2026).
В минувшем сезоне американец принял участие в 50 матчах регулярного чемпионата и плей-офф, в среднем набирая 17,6 очка, 5,5 подбора, 2,5 результативные передачи и 1,3 перехвата за 23 минуты 43 секунды на паркете.
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