УНИКС продлил контракт с американцем Рейнольдсом

Соглашение с 33-летним игроком рассчитано на один год и включает опцию продления на аналогичный срок.

В минувшем сезоне американец принял участие в 50 матчах регулярного чемпионата и плей-офф, в среднем набирая 17,6 очка, 5,5 подбора, 2,5 результативные передачи и 1,3 перехвата за 23 минуты 43 секунды на паркете.