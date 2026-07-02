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Си Джей Брайс подписал контракт с УНИКСом - РИА Новости Спорт, 02.07.2026
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Баскетбол
 
12:27 02.07.2026
Си Джей Брайс подписал контракт с УНИКСом

Пропустивший часть сезона-2025/26 Си Джей Брайс подписал контракт с УНИКСом

© Фото : Пресс-служба УНИКСБаскетболисты клуба УНИКС
Баскетболисты клуба УНИКС - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : Пресс-служба УНИКС
Баскетболисты клуба УНИКС. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский защитник Си Джей Брайс подписал контракт с казанским УНИКСом на один год.
  • Брайс уже выступал за УНИКС в сезоне-2025/26, но не смог завершить чемпионат из-за травмы, полученной в ноябре.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Американский защитник Си Джей Брайс подписал контракт с казанским УНИКСом, сообщается в Telegram-канале баскетбольного клуба Единой лиги ВТБ.
Срок соглашения с игроком рассчитан на один год. Брайс уже выступал за УНИКС в сезоне-2025/26, но не смог завершить чемпионат из-за травмы, полученной в ноябре. В восьми матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ американец в среднем набирал 10,4 очка, делал 4,4 подбора и отдавал 3,5 результативные передачи за 27 минут 21 секунду игрового времени. В марте клуб объявил о расторжении контракта с баскетболистом.
Брайсу 29 лет. В сезоне-2023/24 Единой лиге ВТБ он выступал за пермскую "Парму". В июле 2024 года Брайс перешел в красноярский "Енисей", однако в августе клуб объявил о расторжении контракта из-за невыполнения американцем условий договора. Также защитник играл за венгерский клуб "Хюбнер Ньиредьхаза", немецкий "Вюрцбург" и греческий АЕК.
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