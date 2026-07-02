Си Джей Брайс подписал контракт с УНИКСом

Брайсу 29 лет. В сезоне-2023/24 Единой лиге ВТБ он выступал за пермскую "Парму". В июле 2024 года Брайс перешел в красноярский "Енисей", однако в августе клуб объявил о расторжении контракта из-за невыполнения американцем условий договора. Также защитник играл за венгерский клуб "Хюбнер Ньиредьхаза", немецкий "Вюрцбург" и греческий АЕК.