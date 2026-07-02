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В соревнованиях УЕФА не будут удалять игроков за споры с прикрытым ртом - РИА Новости Спорт, 02.07.2026
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Футбол
 
21:46 02.07.2026 (обновлено: 21:47 02.07.2026)
В соревнованиях УЕФА не будут удалять игроков за споры с прикрытым ртом

The Athletic: в турнирах УЕФА не будут удалять игроков за споры с прикрытым ртом

© Cоцсети турнираТрофей Лиги чемпионов УЕФА
Трофей Лиги чемпионов УЕФА - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Cоцсети турнира
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • УЕФА сообщил ассоциациям-членам, что в соревнованиях под его эгидой не будут удалять футболистов за споры с прикрытым ртом.
  • IFAB утвердил наказание красной карточкой за прикрывание рта во время конфронтации с соперником, и это правило уже применялось на чемпионате мира.
  • УЕФА рекомендует судьям действовать по собственному усмотрению и показывать желтую карточку за попытку скрыть слова в качестве акта неспортивного поведения.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил своим ассоциациям-членам о том, что в соревнованиях под эгидой организации не будут удалять футболистов за споры с прикрытым ртом, сообщает The Athletic.
В апреле Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил наказание красной карточкой за прикрывание рта во время конфронтации с соперником. Правило уже дважды было применено на проходящем в США, Канаде и Мексике чемпионате мира: были удалены полузащитник сборной Парагвая Мигель Альмирон в матче группового этапа с командой Турции (1:0) и защитник сборной Эквадора Пьеро Инкапье в матче 1/16 финала против мексиканцев (0:2).
УЕФА в четверг уведомил ассоциации, что не будет следовать новому правилу и рекомендует судьям действовать по собственному усмотрению. Руководящий орган европейского футбола заявил, что игроку следует показывать желтую карточку в случае "попытки скрыть свои слова в качестве акта неспортивного поведения". Подчеркивается, что такие меры "не препятствуют дальнейшим разбирательствам, которые могут последовать в связи с таким поведением".
Новое правило IFAB направлено на борьбу с оскорбительным и дискриминационным поведением. Так, 17 февраля матч Лиги чемпионов между испанским "Реалом" и португальской "Бенфикой" после забитого Винисиусом Жуниором мяча был прерван почти на 10 минут. Причиной послужила перепалка бразильца с полузащитником "Бенфики" Джанлукой Престианни, Винисиус пожаловался арбитру на расистские оскорбления с его стороны. В ходе перепалки Престианни прикрывал рот футболкой. Винисиус направился в сторону раздевалки, чтобы в знак протеста покинуть поле, но после уговоров тренерского штаба продолжил встречу.
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