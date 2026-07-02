В соревнованиях УЕФА не будут удалять игроков за споры с прикрытым ртом

Краткий пересказ от РИА ИИ УЕФА сообщил ассоциациям-членам, что в соревнованиях под его эгидой не будут удалять футболистов за споры с прикрытым ртом.

IFAB утвердил наказание красной карточкой за прикрывание рта во время конфронтации с соперником, и это правило уже применялось на чемпионате мира.

УЕФА рекомендует судьям действовать по собственному усмотрению и показывать желтую карточку за попытку скрыть слова в качестве акта неспортивного поведения.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил своим ассоциациям-членам о том, что в соревнованиях под эгидой организации не будут удалять футболистов за споры с прикрытым ртом, сообщает The Athletic.

В апреле Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил наказание красной карточкой за прикрывание рта во время конфронтации с соперником. Правило уже дважды было применено на проходящем в США, Канаде и Мексике чемпионате мира: были удалены полузащитник сборной Парагвая Мигель Альмирон в матче группового этапа с командой Турции (1:0) и защитник сборной Эквадора Пьеро Инкапье в матче 1/16 финала против мексиканцев (0:2).

УЕФА в четверг уведомил ассоциации, что не будет следовать новому правилу и рекомендует судьям действовать по собственному усмотрению. Руководящий орган европейского футбола заявил, что игроку следует показывать желтую карточку в случае "попытки скрыть свои слова в качестве акта неспортивного поведения". Подчеркивается, что такие меры "не препятствуют дальнейшим разбирательствам, которые могут последовать в связи с таким поведением".