Краткий пересказ от РИА ИИ
- Матс Цуккарелло подписал однолетний контракт с "Лос-Анджелес Кингз" на сумму 1 миллион долларов.
- До этого он выступал за "Миннесоту Уайлд", где в прошлом сезоне провел 59 матчей и набрал 54 очка.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Норвежский хоккеист Матс Цуккарелло подписал контракт с "Лос-Анджелес Кингз", сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Соглашение с 38-летним игроком рассчитано на один год с зарплатой 1 миллион долларов.
С сезона-2019/20 Цуккарелло выступал за "Миннесоту Уайлд", которую покинул после истечения срока контракта. В прошлом сезоне нападающий провел 59 матчей регулярного чемпионата и набрал 54 очка (15 голов + 39 передач).
Также форвард играл за "Даллас Старз" и "Нью-Йорк Рейнджерс". Всего в его активе 963 матча в НХЛ и 744 (232+512) очка.