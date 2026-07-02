Цуккарелло подписал контракт с "Лос-Анджелес Кингз"

Соглашение с 38-летним игроком рассчитано на один год с зарплатой 1 миллион долларов.

Также форвард играл за "Даллас Старз" и "Нью-Йорк Рейнджерс". Всего в его активе 963 матча в НХЛ и 744 (232+512) очка.