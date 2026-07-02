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Цуккарелло подписал контракт с "Лос-Анджелес Кингз" - РИА Новости Спорт, 02.07.2026
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Хоккей
 
09:53 02.07.2026 (обновлено: 09:54 02.07.2026)
Цуккарелло подписал контракт с "Лос-Анджелес Кингз"

Матс Цуккарелло подписал контракт с "Лос-Анджелесом" на один год

© РИА Новости / Николай Ефанов | Перейти в медиабанкМатс Цуккарелло
Матс Цуккарелло - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Николай Ефанов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Матс Цуккарелло подписал однолетний контракт с "Лос-Анджелес Кингз" на сумму 1 миллион долларов.
  • До этого он выступал за "Миннесоту Уайлд", где в прошлом сезоне провел 59 матчей и набрал 54 очка.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Норвежский хоккеист Матс Цуккарелло подписал контракт с "Лос-Анджелес Кингз", сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Соглашение с 38-летним игроком рассчитано на один год с зарплатой 1 миллион долларов.
С сезона-2019/20 Цуккарелло выступал за "Миннесоту Уайлд", которую покинул после истечения срока контракта. В прошлом сезоне нападающий провел 59 матчей регулярного чемпионата и набрал 54 очка (15 голов + 39 передач).
Также форвард играл за "Даллас Старз" и "Нью-Йорк Рейнджерс". Всего в его активе 963 матча в НХЛ и 744 (232+512) очка.
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ХоккейСпортМатс ЦуккареллоЛос-Анджелес КингзМиннесота УайлдДаллас СтарзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
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