Матеуш Фернандеш перешел в "Тоттенхэм"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Португальский полузащитник Матеуш Фернандеш перешел в лондонский "Тоттенхэм" из "Вест Хэма".
- Сумма трансфера составила 85 млн фунтов стерлингов, что является рекордной суммой для "Тоттенхэма".
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Португальский полузащитник Матеуш Фернандеш перешел в лондонский "Тоттенхэм", сообщается на сайте футбольного клуба.
Срок действия соглашения не раскрывается. За клуб он будет выступать под 18-м номером. По информации Sky Sports, сумма трансфера из лондонского "Вест Хэма" составила 85 млн фунтов стерлингов, что является рекордной суммой для "Тоттенхэма".
В минувшем сезоне Фернандеш провел за "Вест Хэм" 42 матча в различных турнирах и забил пять мячей. "Молотобойцы" вылетели в Чемпионшип, заняв 18-е место в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ).
Фернандешу 21 год. Он перешел в "Вест Хэм" из "Саутгемптона" в августе 2025 года. До этого полузащитник выступал за лиссабонский "Спортинг", воспитанником которого является. Также на его счету один матч за сборную Португалии.