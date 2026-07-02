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Матеуш Фернандеш перешел в "Тоттенхэм" - РИА Новости Спорт, 02.07.2026
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Футбол
 
12:30 02.07.2026
Матеуш Фернандеш перешел в "Тоттенхэм"

"Тоттенхэм" объявил о переходе Матеуша Фернандеша

© Фото : Соцсети футбольного клуба "Тоттенхэм"Футболисты "Тоттенхэма"
Футболисты Тоттенхэма - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : Соцсети футбольного клуба "Тоттенхэм"
Футболисты "Тоттенхэма". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Португальский полузащитник Матеуш Фернандеш перешел в лондонский "Тоттенхэм" из "Вест Хэма".
  • Сумма трансфера составила 85 млн фунтов стерлингов, что является рекордной суммой для "Тоттенхэма".
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Португальский полузащитник Матеуш Фернандеш перешел в лондонский "Тоттенхэм", сообщается на сайте футбольного клуба.
Срок действия соглашения не раскрывается. За клуб он будет выступать под 18-м номером. По информации Sky Sports, сумма трансфера из лондонского "Вест Хэма" составила 85 млн фунтов стерлингов, что является рекордной суммой для "Тоттенхэма".
В минувшем сезоне Фернандеш провел за "Вест Хэм" 42 матча в различных турнирах и забил пять мячей. "Молотобойцы" вылетели в Чемпионшип, заняв 18-е место в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ).
Фернандешу 21 год. Он перешел в "Вест Хэм" из "Саутгемптона" в августе 2025 года. До этого полузащитник выступал за лиссабонский "Спортинг", воспитанником которого является. Также на его счету один матч за сборную Португалии.
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ФутболСпортПортугалияТоттенхэм ХотспурСаутгемптонАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
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