Действующая победительница Уимблдона Швентек вышла в третий круг турнира

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ига Швентек, третья ракетка мира, обыграла Каролину Плишкову со счетом 6:1, 6:3 во втором круге Уимблдонского турнира.
- Мэдисон Киз, 26-й номер посева, обыграла Кэти Суон со счетом 6:1, 6:4.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Третья ракетка мира полька Ига Швентек обыграла чешку Каролину Плишкову во втором круге Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
В третьем круге Швентек сыграет с победительницей встречи между филиппинкой Александрой Эалой (29-й номер посева) и австралийкой Майей Джойнт.
В другом матче посеянная под 26-м номером американка Мэдисон Киз обыграла британку Кэти Суон со счетом 6:1, 6:4.
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