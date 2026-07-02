Действующая победительница Уимблдона Швентек вышла в третий круг турнира

Краткий пересказ от РИА ИИ Ига Швентек, третья ракетка мира, обыграла Каролину Плишкову со счетом 6:1, 6:3 во втором круге Уимблдонского турнира.

Мэдисон Киз, 26-й номер посева, обыграла Кэти Суон со счетом 6:1, 6:4.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Третья ракетка мира полька Ига Швентек обыграла чешку Каролину Плишкову во втором круге Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу посеянной под третьим номером Швентек Плишкова является 73-й ракеткой мира. Спортсменки провели на корте 1 час 10 минут.

В третьем круге Швентек сыграет с победительницей встречи между филиппинкой Александрой Эалой (29-й номер посева) и австралийкой Майей Джойнт.