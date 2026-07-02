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ВС России нанесли массированный удар возмездия по предприятиям в Киеве - РИА Новости, 02.07.2026
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07:03 02.07.2026 (обновлено: 10:29 02.07.2026)
ВС России нанесли массированный удар возмездия по предприятиям в Киеве

ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ОПК и ТЭК в Киеве

© AP Photo / Efrem LukatskyДым в Киеве
Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Дым в Киеве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России нанесли массированный удар возмездия по предприятиям ОПК и объектам ТЭК в Киеве и области.
  • Также бойцы поразили военные аэродромы в нескольких регионах.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. ВС России нанесли массированный удар по инфраструктуре ОПК и ТЭК в Киеве и области, сообщили в Минобороны.
«

"В ответ на террористические атаки киевского режима <...> поражены предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса", — говорится в сводке.

© REUTERS / Anna Voitenko

Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве

Дым над Киевом

Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве

© REUTERS / Anna Voitenko
1 из 4
© REUTERS / Vladyslav Sodel

Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве

Дым над Киевом

Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве

© REUTERS / Vladyslav Sodel
2 из 4
© AP Photo / Efrem Lukatsky

Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве

Дым в Киеве

Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве

© AP Photo / Efrem Lukatsky
3 из 4
© REUTERS / Gleb Garanich

Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве

Дым над Киевом

Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве

© REUTERS / Gleb Garanich
4 из 4

Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве

© REUTERS / Anna Voitenko
1 из 4

Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве

© REUTERS / Vladyslav Sodel
2 из 4

Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве

© AP Photo / Efrem Lukatsky
3 из 4

Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве

© REUTERS / Gleb Garanich
4 из 4
Бойцы применили высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также беспилотники.
Местные СМИ ночью сообщали о четырех сериях взрывов в столице Украины.
Кроме того, ударам подверглись аэродромы ВСУ в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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