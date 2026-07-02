ВС России нанесли массированный удар возмездия по предприятиям в Киеве

- ВС России нанесли массированный удар возмездия по предприятиям ОПК и объектам ТЭК в Киеве и области.
- Также бойцы поразили военные аэродромы в нескольких регионах.
"В ответ на террористические атаки киевского режима <...> поражены предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса", — говорится в сводке.
Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве
Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве
Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве
Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве
Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве
Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве
Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве
Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве
Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве
Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве
Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве
Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве