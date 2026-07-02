Московский "Спартак" обыграл "Спартак" из Костромы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московский футбольный клуб "Спартак" обыграл костромской "Спартак" в товарищеском матче со счетом 1:0.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Московский футбольный клуб "Спартак" обыграл костромской "Спартак" в товарищеском матче на базе столичного клуба в Тушине.
Встреча завершилась со счетом 1:0.
Московский "Спартак" начнет новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) домашним матчем против дебютанта чемпионата столичной "Родины". "Спартак" из Костромы стартует в Первой лиге игрой на своем поле с челнинским "КАМАЗом".
Товарищеские матчи. Клубы
02 июля 2026 • начало в 17:00
Завершен