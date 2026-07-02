В Туве нашли обувь одной из двух пропавших девочек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Кызыле пропали две 13-летние девочки.
- Обувь одной из них нашли в 400 метрах от места исчезновения.
- Спасатели обследуют акваторию и прибрежную зону Енисея.
КРАСНОЯРСК, 2 июл — РИА Новости. В Кызыле нашли обувь одной из пропавших девочек, сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Туве Алла Нурсат.
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"В 400 метрах от места исчезновения обнаружена обувь, <...> которая опознана родственниками", — сказала она.
О пропаже двух 13-летних подростков стало известно сегодня. Накануне вечером они ушли из своих домов и не вернулись. Их телефоны нашли на берегу Енисея. Спасатели обследуют акваторию и прибрежную зону. Поиск ведется на земле, в воде и с воздуха.
Возбуждено уголовное дело. Прокуратура проводит проверку.