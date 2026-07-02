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В Туве нашли обувь одной из двух пропавших девочек - РИА Новости, 02.07.2026
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12:11 02.07.2026 (обновлено: 12:40 02.07.2026)
В Туве нашли обувь одной из двух пропавших девочек

СК: в Туве нашли обувь одной из пропавших девочек рядом с местом их исчезновения

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кызыле пропали две 13-летние девочки.
  • Обувь одной из них нашли в 400 метрах от места исчезновения.
  • Спасатели обследуют акваторию и прибрежную зону Енисея.
КРАСНОЯРСК, 2 июл — РИА Новости. В Кызыле нашли обувь одной из пропавших девочек, сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Туве Алла Нурсат.
«

"В 400 метрах от места исчезновения обнаружена обувь, <...> которая опознана родственниками", — сказала она.

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