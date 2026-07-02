В Туве возбудили дело после исчезновения двух 13-летних девочек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Туве возбуждено уголовное дело по факту исчезновения двух 13-летних девочек.
- Их телефоны нашли на берегу Енисея, на месте работает следственно-оперативная группа.
- К поискам девочек подключились спасатели МЧС по республике, а также свою проверку организовала республиканская прокуратура.
КРАСНОЯРСК, 2 июл – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту исчезновения двух 13-летних девочек в Туве, на месте, где были найдены их телефоны, работает следственно-оперативная группа, сообщает региональный СК РФ.
Ранее МВД по республике сообщало, что две девочки ушли из своих домов в среду около 18.00 часов и до сих пор не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея. К поискам подключились спасатели МЧС по республике.
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"В целях установления обстоятельств безвестного исчезновения малолетних следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по республике Тыва незамедлительно возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточняют, что на месте работает следственно-оперативная группа, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Свою проверку также организовала республиканская прокуратура.