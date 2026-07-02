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В Туве возбудили дело после исчезновения двух 13-летних девочек - РИА Новости, 02.07.2026
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10:09 02.07.2026
В Туве возбудили дело после исчезновения двух 13-летних девочек

СК возбудил дело после исчезновения двух 13-летних девочек в Туве

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Туве возбуждено уголовное дело по факту исчезновения двух 13-летних девочек.
  • Их телефоны нашли на берегу Енисея, на месте работает следственно-оперативная группа.
  • К поискам девочек подключились спасатели МЧС по республике, а также свою проверку организовала республиканская прокуратура.
КРАСНОЯРСК, 2 июл – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту исчезновения двух 13-летних девочек в Туве, на месте, где были найдены их телефоны, работает следственно-оперативная группа, сообщает региональный СК РФ.
Ранее МВД по республике сообщало, что две девочки ушли из своих домов в среду около 18.00 часов и до сих пор не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея. К поискам подключились спасатели МЧС по республике.
«
"В целях установления обстоятельств безвестного исчезновения малолетних следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по республике Тыва незамедлительно возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточняют, что на месте работает следственно-оперативная группа, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Свою проверку также организовала республиканская прокуратура.
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ПроисшествияРоссияРеспублика ТываСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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