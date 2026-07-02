В Туве пропали две девочки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Туве полиция разыскивает двух 13-летних девочек, которые ушли из дома 1 июля и до сих пор не вернулись.
- На берегу реки Енисей были найдены телефоны пропавших девочек, в связи с этим спасатели обследуют акваторию и прибрежную зону реки.
КРАСНОЯРСК, 2 июл — РИА Новости. Полиция разыскивает двух 13-летних девочек в Туве, подростки ушли из своих домов в среду вечером и до сих пор не вернулись, сообщает МВД по республике.
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"Сотрудниками МВД по Республике Тыва продолжаются поиски без вести пропавших несовершеннолетних <...> 2013 года рождения. <…> Девочки вышли около 18:00 (14:00 мск) часов 1 июля из домов", — говорится в сообщении.
К поискам подключились спасатели МЧС по республике. По данным ведомства, на берегу были найдены телефоны пропавших. В связи с этим спасатели обследуют акваторию и прибрежную зону реки Енисей вниз по течению от места происшествия.
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