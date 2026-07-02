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В Туве пропали две девочки - РИА Новости, 02.07.2026
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09:32 02.07.2026 (обновлено: 10:30 02.07.2026)
В Туве пропали две девочки

В Туве пропали две 13-летние девочки

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Туве полиция разыскивает двух 13-летних девочек, которые ушли из дома 1 июля и до сих пор не вернулись.
  • На берегу реки Енисей были найдены телефоны пропавших девочек, в связи с этим спасатели обследуют акваторию и прибрежную зону реки.
КРАСНОЯРСК, 2 июл — РИА Новости. Полиция разыскивает двух 13-летних девочек в Туве, подростки ушли из своих домов в среду вечером и до сих пор не вернулись, сообщает МВД по республике.
«

"Сотрудниками МВД по Республике Тыва продолжаются поиски без вести пропавших несовершеннолетних <...> 2013 года рождения. <…> Девочки вышли около 18:00 (14:00 мск) часов 1 июля из домов", — говорится в сообщении.

К поискам подключились спасатели МЧС по республике. По данным ведомства, на берегу были найдены телефоны пропавших. В связи с этим спасатели обследуют акваторию и прибрежную зону реки Енисей вниз по течению от места происшествия.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
В Курске нашли живым пропавшего мальчика
30 июня, 19:14
 
Республика ТываМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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