Шабанов подписал контракт с "Миннесотой" Капризова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Максим Шабанов подписал однолетний контракт с клубом НХЛ «Миннесота Уайлд».
- Сумма контракта Максима Шабанова с «Миннесотой» составляет 1,6 млн долларов.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российский нападающий Максим Шабанов подписал однолетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота Уайлд", сообщается на сайте команды.
Ранее Шабанов не получил квалификационное предложение от "Нью-Йорк Айлендерс" и стал неограниченно свободным агентом. Сумма контракта россиянина с "Миннесотой" составляет 1,6 млн долларов.
Шабанову 25 лет. В прошедшем сезоне, который стал для игрока дебютным в лиге, форвард принял участие в 44 матчах и набрал 18 очков (5 шайб и 13 передач).
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