"Избил и кидался ножом": Седокова шокировала подробностями жизни с Тиммой

Дело латвийского баскетболиста Яниса Тиммы и певицы Анны Седоковой продолжает обрастать подробностями. Пока вопросы о разделе имущества рассматриваются в судебных инстанциях, певица выступила с обвинением спортсмена в насилии.

"Повезло, что он заснул с ножом"

В день рождения Тиммы, которому 2 июля могло бы исполниться 34 года, его экс-супруга поделилась в соцсетях шокирующими подробностями их семейной жизни. По словам Седоковой, бывший муж не только ее бил, но даже угрожал ей и детям ножом.

« "Я ушла от него, потому что у него были проблемы с агрессией, — заявила она. — Однажды, в День святого Валентина, он меня очень сильно избил. Так, что утром у меня половина лица была синяя. Я поняла, что нужно срочно все это прятать, чтобы дети не заметили. Потом он просил тысячу раз прощения, но каждый раз, когда он заходил в комнату, мы все боялись. Простите меня, что я ушла от человека, который меня бил".

На этом обвинения не закончились. Седокова поделилась фото, на котором Тимма спит, держа в руке нож. "Мне повезло, что в эту ночь он заснул с ножом. Он кидался им в нас, но потом устал и заснул. И когда он уснул, у меня получилось выбраться из комнаты и увести ребенка", — написала она. Певица также сопроводила публикацию отрывком видео, на котором видны повреждения на стене.

Кроме того, Седокова поделилась сообщением с сожалениями, которое Тимма прислал ей после конфликта. В одной из публикаций артистка поделилась видео с баскетболистом и их сыном и написала поздравление с днем рождения:

« "С днем рождения, моя любовь. Мы не смогли победить твое прошлое. И у нас нет будущего. Но это был не ты. Я знаю. Это было прошлое. Оно нас победило. Но я попробую сделать турнир. И мне все равно, что скажут люди. Нам как будто бы всегда было все равно".

С чего начался скандал

Брак Тиммы и Седоковой распался осенью 2024 года. В декабре того же года они официально оформили развод, а спустя восемь дней после этого тело Тиммы обнаружили рядом с его телефоном, где был номер Седоковой и просьба ей позвонить. Вслед за публикациями с обвинениями в насилии певица опубликовала фото телефона баскетболиста, на экране которого написано "Наберите Анна. Спасибо тебе за все".

« "Эта заставка была у него на телефоне. Пожалуйста, хватит. Я вас очень прошу", — подписала фото Седокова.

В феврале родственники Тиммы обратились в суд с вопросом о признании имущества, приобретенного на имя Седоковой в браке с ним, совместно нажитым. Хорошевский суд Москвы приступил к рассмотрению иска в июне, однако вскоре определил передать заявление по территориальной подсудности в Останкинский суд. Новая инстанция начнет рассмотрение искового заявления в июле, беседа по иску назначена на 13 июля.

За время брака пара приобрела несколько объектов недвижимости в Москве, но наиболее важным активом была квартира в элитном московском жилом комплексе "Алые паруса". Супруги приобрели квартиру в 2022 году за 90 миллионов рублей, но незадолго до развода Седокова продала ее. По информации Telegram-канала SHOT, с продажи Седокова выручила 103 миллиона рублей.

© Фото : Социальные сети Анны Седоковой Янис Тимма и Анна Седокова © Фото : Социальные сети Анны Седоковой Янис Тимма и Анна Седокова

Адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова заявила, что сторона Седоковой намеренно затягивает судебный процесс, так как певица может выводить средства с продажи со своих счетов. Еще одной проблемой стал брачный договор. По словам Гавриловой, Седокова предоставила суду документ, якобы заверенный нотариусом из США, но сам он сообщил, что ничего о нем не знает.

В свою очередь адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы Седоковой, заявила, что этот договор не только был заверен американским нотариусом, но и прошел регистрацию в Росреестре.

Сторона семьи Тиммы намерена взыскать с певицы долю от продажи недвижимости в размере 10 миллионов рублей на каждого из истцов, которыми являются родители баскетболиста и его несовершеннолетний сын. Сторона Седоковой не согласилась с этими требованиями и заявила, что деньги от продажи были потрачены на "семейные нужды".