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Самсонова обыграла Шнайдер во втором круге Уимблдона - РИА Новости Спорт, 02.07.2026
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Теннис
 
15:35 02.07.2026
Самсонова обыграла Шнайдер во втором круге Уимблдона

Самсонова обыграла соотечественницу Шнайдер на Уимблдоне

© пресс-служба ChinaOpenРоссийская теннисистка Людмила Самсонова
Российская теннисистка Людмила Самсонова - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© пресс-служба ChinaOpen
Российская теннисистка Людмила Самсонова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла Диану Шнайдер во втором круге Уимблдона со счетом 6:4, 4:6, 6:2.
  • В третьем раунде Самсонова сыграет с чешкой Марией Боузковой.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла соотечественницу Диану Шнайдер во втором круге Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.
Встреча завершилась победой Самсоновой над Шнайдер (15-й номер посева) со счетом 6:4, 4:6, 6:2. Теннисистки провели на корте 2 часа 16 минут.
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Wimbledon WTA
02 июля 2026 • начало в 13:10
Завершен
Диана Шнайдер
1 : 24:66:42:6
Людмила Самсонова
Календарь Турнирная таблица История встреч
В третьем раунде Самсонова сыграет с чешкой Марией Боузковой (21), ранее обыгравшей итальянку Тайру Грант со счетом 7:5, 6:3.
В другом матче американка Эмма Наварро (23) обыграла представляющую Испанию Оксану Селехметьеву - 3:6, 6:4, 6:1.
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