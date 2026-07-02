Самсонова обыграла Шнайдер во втором круге Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла Диану Шнайдер во втором круге Уимблдона со счетом 6:4, 4:6, 6:2.
- В третьем раунде Самсонова сыграет с чешкой Марией Боузковой.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла соотечественницу Диану Шнайдер во втором круге Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.
Встреча завершилась победой Самсоновой над Шнайдер (15-й номер посева) со счетом 6:4, 4:6, 6:2. Теннисистки провели на корте 2 часа 16 минут.
Wimbledon WTA
02 июля 2026 • начало в 13:10
Завершен
В третьем раунде Самсонова сыграет с чешкой Марией Боузковой (21), ранее обыгравшей итальянку Тайру Грант со счетом 7:5, 6:3.
В другом матче американка Эмма Наварро (23) обыграла представляющую Испанию Оксану Селехметьеву - 3:6, 6:4, 6:1.