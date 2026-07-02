Экс-партнер Овечкина по "Вашингтону" вернулся в "Салават Юлаев"

Срок соглашения рассчитан на два года. Минувший сезон Алексеев провел в составе "Уилкс-Барре/Скрантон Пингвинз", фарм-клуба "Питтсбург Пингвинз" из Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В 39 матчах Американской хоккейной лиги (АХЛ) он набрал 12 очков (3 гола + 9 передач).

Алексееву 26 лет. В 2018 году он был выбран на драфте НХЛ в первом раунде под общим 31-м номером клубом "Вашингтон Кэпиталз". В системе команды защитник находился с 2019 по 2025 год. Также россиянин выступал за "Питтсбург Пингвинз" с 2025 года, а ранее защищал цвета "Салавата Юлаева" в сезоне-2020/21.