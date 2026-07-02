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Экс-партнер Овечкина по "Вашингтону" вернулся в "Салават Юлаев" - РИА Новости Спорт, 02.07.2026
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Хоккей
 
13:05 02.07.2026 (обновлено: 13:07 02.07.2026)
Экс-партнер Овечкина по "Вашингтону" вернулся в "Салават Юлаев"

"Салават Юлаев" подписал контракт с защитником Александром Алексеевым

© Фото : Официальный сайт ХК "Салават Юлаев"Александр Алексеев
Александр Алексеев - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : Официальный сайт ХК "Салават Юлаев"
Александр Алексеев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Алексеев присоединился к "Салавату Юлаеву".
  • Срок соглашения с хоккеистом рассчитан на два года.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Защитник Александр Алексеев присоединился к уфимскому "Салавату Юлаеву", сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Срок соглашения рассчитан на два года. Минувший сезон Алексеев провел в составе "Уилкс-Барре/Скрантон Пингвинз", фарм-клуба "Питтсбург Пингвинз" из Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В 39 матчах Американской хоккейной лиги (АХЛ) он набрал 12 очков (3 гола + 9 передач).
Алексееву 26 лет. В 2018 году он был выбран на драфте НХЛ в первом раунде под общим 31-м номером клубом "Вашингтон Кэпиталз". В системе команды защитник находился с 2019 по 2025 год. Также россиянин выступал за "Питтсбург Пингвинз" с 2025 года, а ранее защищал цвета "Салавата Юлаева" в сезоне-2020/21.
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ХоккейАлександр АлексеевПиттсбург ПингвинзСалават ЮлаевВашингтон КэпиталзНациональная хоккейная лига (НХЛ)КХЛ 2025-2026
 
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