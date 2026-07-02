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В Петербурге проверяют сообщения о забравшихся на крест католического храма - РИА Новости, 02.07.2026
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19:52 02.07.2026
В Петербурге проверяют сообщения о забравшихся на крест католического храма

В Петербурге проверяют сообщения о забравшихся на католический храм подростках

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полиция проводит проверку после сообщений о молодых людях, забравшихся на крест католического храма в центре Санкт-Петербурга.
  • Приняты меры к установлению и задержанию нарушителей.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Полиция проводит проверку после сообщений о молодых людях, забравшихся на крест католического храма в центре Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Ранее в ряде Telеgram-каналов появилась информация о том, что несколько молодых людей забрались на крест Базилики святой Екатерины Александрийской в центре Северной столицы.
"По данному факту полицией проводится проверка. Приняты меры к установлению и задержанию нарушителей", - сказал собеседник агентства.
Базилика святой Екатерины Александрийской в Санкт-Петербурге - один из старейших католических храмов России. Находится на Невском проспекте.
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