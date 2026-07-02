В Петербурге проверяют сообщения о забравшихся на крест католического храма

Краткий пересказ от РИА ИИ Полиция проводит проверку после сообщений о молодых людях, забравшихся на крест католического храма в центре Санкт-Петербурга.

Приняты меры к установлению и задержанию нарушителей.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Полиция проводит проверку после сообщений о молодых людях, забравшихся на крест католического храма в центре Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее в ряде Telеgram-каналов появилась информация о том, что несколько молодых людей забрались на крест Базилики святой Екатерины Александрийской в центре Северной столицы.

"По данному факту полицией проводится проверка. Приняты меры к установлению и задержанию нарушителей", - сказал собеседник агентства.