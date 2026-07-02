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Песков: Москва не станет закрывать глаза на эскалацию со стороны Европы - РИА Новости, 02.07.2026
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11:52 02.07.2026 (обновлено: 12:32 02.07.2026)
Песков: Москва не станет закрывать глаза на эскалацию со стороны Европы

Песков: ЕС усугубляет напряженность на европейском континенте

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москва не будет игнорировать попытки ЕС обострить ситуацию на европейском континенте, заявил Песков.
  • По его словам, это вынуждает Россию планировать дополнительные меры по обеспечению собственной безопасности.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Москва не будет игнорировать попытки ЕС обострить ситуацию на европейском континенте, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«
"Конечно же, мы не можем закрывать на это глаза, и, конечно же, этот фактор усугубляет и без того накаленную напряженность. <...> Этот фактор вынуждает нас планировать дополнительные меры по обеспечению собственной безопасности", — сказал он.
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Несмотря на то что объединение встало на путь милитаризации и конфронтации, защита страны и ее интересов будет гарантирована, добавил представитель Кремля.
В мае в ФСБ заявили о существенном обострении ситуации на северо-западных рубежах России. На территории сопредельных государств строят новые военные базы, в больших объемах закупают современное вооружение, а также совершенствуют логистические возможности по переброске войск и техники. Увеличилось и количество учений под эгидой НАТО. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии.
Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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