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ЕС вступил на путь милитаризации, заявил Песков - РИА Новости, 02.07.2026
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11:51 02.07.2026 (обновлено: 11:52 02.07.2026)
ЕС вступил на путь милитаризации, заявил Песков

Песков: Евросоюз посвящает себя теме конфронтации с Россией

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Евросоюз вступил на путь милитаризации.
  • По словам Пескова, ЕС посвящает себя теме конфронтации с Россией.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Евросоюз вступил на путь милитаризации и посвящает себя теме конфронтации с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"То, что по мере становления своей оборонной идентичности Евросоюз занялся и вступил на путь милитаризации и, собственно, посвящает себя теме конфронтации с Российской Федерацией, - это тоже однозначно", - сказал он журналистам, комментируя эскалацию в отношении России со стороны европейских стран.
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