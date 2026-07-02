ЕС вступил на путь милитаризации, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Евросоюз вступил на путь милитаризации.
- По словам Пескова, ЕС посвящает себя теме конфронтации с Россией.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Евросоюз вступил на путь милитаризации и посвящает себя теме конфронтации с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"То, что по мере становления своей оборонной идентичности Евросоюз занялся и вступил на путь милитаризации и, собственно, посвящает себя теме конфронтации с Российской Федерацией, - это тоже однозначно", - сказал он журналистам, комментируя эскалацию в отношении России со стороны европейских стран.