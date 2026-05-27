В ФСБ заявили об обострении ситуации на северо-западных рубежах России
18:05 27.05.2026 (обновлено: 18:30 27.05.2026)
© РИА Новости / ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ситуация на северо-западных рубежах России обострилась, заявил Владимир Кулишов.
  • Сопредельные страны усиливают войсковую охрану границы, строят новые военные базы и закупают современные вооружение и технику.
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Ситуация на северо-западных рубежах России существенно обострилась, заявил первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов.
"Отмечаем усиление войсковой охраны границы со стороны Финляндии, стран Балтии и Польши", — рассказал он в интервью "Российской газете".
Так, на территории сопредельных государств строят новые военные базы, в больших объемах закупают современное вооружение, а также совершенствуют логистические возможности по переброске войск и техники к российским границам. Увеличилось и количество военных учений под эгидой НАТО, как и их масштабы.
"Отрабатываются различные сценарии столкновения", — заключил Кулишов.
Москва в последние годы отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
БезопасностьРоссияФинляндияВладимир КулишовФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)НАТОПрибалтикаЛатвияЛитваЭстонияПольша
 
 
