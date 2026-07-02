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Армения продолжит обсуждения с Россией по эксплуатации ж/д, заявил Пашинян - РИА Новости, 02.07.2026
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17:17 02.07.2026 (обновлено: 17:18 02.07.2026)
Армения продолжит обсуждения с Россией по эксплуатации ж/д, заявил Пашинян

Пашинян: Армения продолжит обсуждения с РФ по вопросу эксплуатации ж/д

© РИА Новости / POOLПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / POOL
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армения продолжит обсуждения с российскими партнерами по вопросу эксплуатации железных дорог страны.
  • Премьер-министр Пашинян заявил о начале работ по восстановлению железных дорог на участках Гюмри-Ахурик и Ерасха.
  • Пашинян подчеркнул, что Армения будет управлять своей собственностью — железными дорогами, и решения будут приниматься после юридических консультаций и рабочих обсуждений.
ЕРЕВАН, 2 июл – РИА Новости. Армения продолжит обсуждения с российскими партнерами, касающиеся эксплуатации железных дорог страны, заявил журналистам в четверг армянский премьер Никол Пашинян.
В феврале Пашинян заявил, что какая-либо страна, имеющая дружественные отношения и с Россией, и с Арменией, могла бы купить право концессионного управления железными дорогами страны. Он считает, что это могут быть, в частности, Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты или Катар. В апреле Пашинян заявил, что Ереван не собирается обсуждать за спиной у Москвы вопросы, связанные с железными дорогами.
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"То, что мы заявляли, мы пересматривать не собираемся. Мы уже начали процессы, направленные на восстановление железной дороги на участках Гюмри—Ахурик (близ границы с Турцией – ред.) и Ерасха (у границы с Азербайджаном – ред.), и мы будем выполнять эти работы. Что касается остального участка, мы продолжим рабочие обсуждения, в том числе с нашими российскими партнерами, и наши позиции не изменились и не изменятся", - заявил Пашинян журналистам.
По его словам, данные железные дороги - это собственность Республики Армения, она должна управлять своей собственностью. "Подробностей сказать не могу, потому что эти вопросы должны решаться, в том числе по результатам юридических консультаций и рабочих обсуждений. Но одно могу сказать: во всех процессах задействована Южно-Кавказская железная дорога, то есть они осведомлены о том, что происходит", - сказал Пашинян.
Ранее министр транспорта РФ Андрей Никитин заявил РИА Новости, Россия никому никаких концессий отдавать не планирует и на официальном уровне коллеги в Армении с российской стороной эти вопросы не обсуждали.
В феврале 2008 года железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЮКЖД на 30 лет с правом продления еще на 10 лет.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
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