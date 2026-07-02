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"Спартак" сделал предложение по трансферу защитника "Алавеса", пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 02.07.2026
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20:30 02.07.2026
"Спартак" сделал предложение по трансферу защитника "Алавеса", пишут СМИ

"Спартак" сделал предложение "Алавесу" по трансферу испанского футболиста Парады

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг футбольного клуба "Спартак"
Флаг футбольного клуба Спартак - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский футбольный клуб «Спартак» сделал предложение испанскому клубу «Алавес» о трансфере защитника Виктора Парады.
  • Предложение «Спартака» превышает трансферную стоимость Парады по версии портала Transfermarkt, которая составляет 4 млн евро.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Московский футбольный клуб "Спартак" сделал предложение испанскому "Алавесу" о трансфере защитника Виктора Парады, сообщает El Correo.
Отмечается, что предложение российского клуба превышает трансферную стоимость Парады по версии портала Transfermarkt, которая составляет 4 млн евро. Сам защитник открыт к переходу в "Спартак".
Параде 24 года, его контракт с "Алавесом" рассчитан до 2029 года. В составе испанского клуба он сыграл 37 матчей.
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