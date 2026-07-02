"Спартак" сделал предложение по трансферу защитника "Алавеса", пишут СМИ

Отмечается, что предложение российского клуба превышает трансферную стоимость Парады по версии портала Transfermarkt, которая составляет 4 млн евро. Сам защитник открыт к переходу в "Спартак".

Параде 24 года, его контракт с "Алавесом" рассчитан до 2029 года. В составе испанского клуба он сыграл 37 матчей.