"Спартак" сделал предложение по трансферу защитника "Алавеса", пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московский футбольный клуб «Спартак» сделал предложение испанскому клубу «Алавес» о трансфере защитника Виктора Парады.
- Предложение «Спартака» превышает трансферную стоимость Парады по версии портала Transfermarkt, которая составляет 4 млн евро.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Московский футбольный клуб "Спартак" сделал предложение испанскому "Алавесу" о трансфере защитника Виктора Парады, сообщает El Correo.
Отмечается, что предложение российского клуба превышает трансферную стоимость Парады по версии портала Transfermarkt, которая составляет 4 млн евро. Сам защитник открыт к переходу в "Спартак".
Параде 24 года, его контракт с "Алавесом" рассчитан до 2029 года. В составе испанского клуба он сыграл 37 матчей.