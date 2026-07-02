Овечкин продлил контракт с "Вашингтон Кэпиталз"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтон Кэпиталз» на один сезон с зарплатой 4,25 млн долларов.
- Овечкин является рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах с 929 шайбами в 1573 матчах.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Лучший снайпер в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) россиянин Александр Овечкин подписал новый контракт с "Вашингтон Кэпиталз", сообщается на странице "столичных" в соцсети X.
Новый контракт Овечкина рассчитан на один сезон, годовая зарплата, учитывающаяся под потолком, составит 4,25 млн долларов. При этом с учетом бонусов его заработок может достичь 9 млн.
Овечкину 40 лет, он всю карьеру в Северной Америке провел в "Кэпиталз". Форвард является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). Гретцки владеет рекордом НХЛ по сумме шайб в регулярных чемпионатах и Кубке Стэнли (1016), на счету Овечкина 1006 голов.