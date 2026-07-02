Фетисов призвал Овечкина заключить новый контракт с "Вашингтоном"

Краткий пересказ от РИА ИИ Александр Овечкин стал неограниченно свободным агентом после истечения срока контракта с "Вашингтоном" по окончании сезона-2025/26.

У клуба "Вашингтон Кэпиталз" есть возможности предложить Овечкину новый контракт.

Вячеслав Фетисов считает, что Овечкину необходимо продолжить карьеру в "Вашингтоне" и побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки.

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Российскому нападающему Александру Овечкину надо заключить новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и побить снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки с учетом плей-офф, иначе форвард в будущем пожалеет о своем решении, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Сезон-2025/26 стал для нападающего 21-м в карьере в НХЛ и последним по контракту с "Вашингтоном", за который он выступал с момента дебюта в лиге в 2005 году. В среду истек срок его соглашения с клубом, россиянин стал неограниченно свободным агентом. Генеральный менеджер "Вашингтона" Крис Патрик ранее заявил, что у клуба есть возможности предложить Овечкину новый контракт, который его устроит.

"Саше обязательно надо продолжить карьеру в "Вашингтоне", иначе потом он будет жалеть о том, что не принял такое решение. Пусть продолжает играть за свою команду, деньги здесь не играют никакого значения. Ему надо побить рекорд Уэйна Гретцки, порадовать и команду, и всех своих болельщиков во всем мире", - сказал Фетисов.

"Сам факт того, что Саша столько лет отыграл за одну команду, заслуживает огромного уважения. Поэтому ему и думать нечего, пусть продолжает играть за "Вашингтон", - подчеркнул собеседник агентства.