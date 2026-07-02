В "Вашингтоне" поделились эмоциями от подписания контракта с Овечкиным

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"Вся наша организация в восторге от того, что Алекс решил продолжить карьеру. Из года в год Алекс доказывает, что он способен показывать высокие результаты в атаке, что он по‑прежнему является движущей силой нашей команды. Мы рады приобретениям, которые сделали в межсезонье для усиления состава и превращения нашей команды в более конкурентоспособную. Мы считаем, что наша обойма сбалансирована, она поможет создать для Алекса больше возможностей для взятия ворот. Кроме того, его присутствие в раздевалке - особенно среди наших молодых игроков – будет и дальше оказывать огромную поддержку нашему клубу и поможет формировать командную культуру на годы вперед", - цитирует Патрика официальный сайт "Кэпиталз".