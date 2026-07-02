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В "Вашингтоне" поделились эмоциями от подписания контракта с Овечкиным - РИА Новости Спорт, 02.07.2026
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Хоккей
 
20:28 02.07.2026
В "Вашингтоне" поделились эмоциями от подписания контракта с Овечкиным

Руководство "Вашингтона" выразило восторг от подписания контракта с Овечкиным

© AP Photo / Nick WassАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© AP Photo / Nick Wass
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский нападающий Александр Овечкин подписал с «Вашингтон Кэпиталз» новый контракт сроком на один сезон.
  • Генеральный менеджер клуба Крис Патрик заявил, что организация в восторге от решения Александра Овечкина продолжить карьеру.
  • Владелец клуба Тед Леонсис подчеркнул важность возвращения Александра Овечкина для организации, болельщиков и города.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Владелец "Вашингтон Кэпиталз" Тед Леонсис и генеральный менеджер Крис Патрик заявили, что в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) все находятся в восторге от подписания нового контракта с российским нападающим Александром Овечкиным.
В четверг "Вашингтон" объявил о подписании нового контракта с 40-летним капитаном команды Овечкиным сроком на один сезон.
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"Вся наша организация в восторге от того, что Алекс решил продолжить карьеру. Из года в год Алекс доказывает, что он способен показывать высокие результаты в атаке, что он по‑прежнему является движущей силой нашей команды. Мы рады приобретениям, которые сделали в межсезонье для усиления состава и превращения нашей команды в более конкурентоспособную. Мы считаем, что наша обойма сбалансирована, она поможет создать для Алекса больше возможностей для взятия ворот. Кроме того, его присутствие в раздевалке - особенно среди наших молодых игроков – будет и дальше оказывать огромную поддержку нашему клубу и поможет формировать командную культуру на годы вперед", - цитирует Патрика официальный сайт "Кэпиталз".
Леонсис отметил "любовь к игре и неустанное стремление побеждать" Овечкина и заявил, что россиянин "олицетворял величие для этого клуба и задал высокую планку".
"Заглядывая вперед, в следующий сезон, мы невероятно воодушевлены работой, которую этим летом проделала наша группа по хоккейным операциям для подготовки команды к борьбе за выход в плей-офф и за Кубок Стэнли. Наши болельщики ожидают именно этого, так что наша организация пошла на необходимые вложения и приняла непростые решения, чтобы создать новую и воодушевляющую команду. Возвращение величайшего снайпера в истории НХЛ и самого важного игрока в истории "Кэпиталз" на еще один сезон очень многое значит для нашей организации, наших болельщиков и нашего города", - подчеркнул владелец клуба.
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ХоккейАлександр ОвечкинВашингтон КэпиталзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
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