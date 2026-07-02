Овечкин высказался о новом контракте с "Вашингтоном"

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"Я вернулся! Спасибо всем за то, что дали мне и моей семье время принять это решение. Я здоров, люблю играть в хоккей и бороться за победу. Я рад вернуться и присоединиться к своим товарищам по команде, чтобы мы могли бороться за место в плей-офф и иметь шанс на победу. Увидимся в сентябре, Вашингтон!" - приводит слова Овечкина сайт клуба.