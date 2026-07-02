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Овечкин высказался о новом контракте с "Вашингтоном" - РИА Новости Спорт, 02.07.2026
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Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
20:09 02.07.2026
Овечкин высказался о новом контракте с "Вашингтоном"

Овечкин поблагодарил руководство "Вашингтона" за время на принятие решения

© Фото : x.com/nhlАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : x.com/nhl
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Овечкин продлил контракт с «Вашингтоном» на один год.
  • Зарплата Овечкина под потолком составит 4,25 млн долларов, а с учетом бонусов может достичь 9 млн долларов.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин после продления контракта поблагодарил руководство клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и болельщиков за время, которое ему дали на принятие этого решения.
В четверг Овечкин продлил соглашение с "Вашингтоном" на один год. Зарплата, учитывающаяся под потолком, составит 4,25 млн долларов. При этом с учетом бонусов его заработок может достичь 9 млн.
«
"Я вернулся! Спасибо всем за то, что дали мне и моей семье время принять это решение. Я здоров, люблю играть в хоккей и бороться за победу. Я рад вернуться и присоединиться к своим товарищам по команде, чтобы мы могли бороться за место в плей-офф и иметь шанс на победу. Увидимся в сентябре, Вашингтон!" - приводит слова Овечкина сайт клуба.
Овечкину 40 лет, он всю карьеру в НХЛ провел в "Кэпиталз". Форвард является рекордсменом лиги по числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). Гретцки владеет рекордом НХЛ по сумме шайб в регулярных чемпионатах и Кубке Стэнли (1016), на счету Овечкина 1006 голов.
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ХоккейСпортАлександр ОвечкинУэйн ГретцкиВашингтон КэпиталзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
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