Плющев прокомментировал ситуацию с Овечкиным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Овечкин стал неограниченно свободным агентом после истечения срока контракта с клубом НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" по окончании сезона-2025/26.
- Заслуженный тренер России Владимир Плющев заявил, что у Александра Овечкина могут быть определенные сомнения, раз он не подписывает новый контракт с "Вашингтоном".
- Генеральный менеджер "Вашингтона" Крис Патрик заявил, что у клуба есть возможности предложить Овечкину новый контракт, который его устроит.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Заслуженный тренер России Владимир Плющев заявил РИА Новости, что если российский нападающий Александр Овечкин не подписывает новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз", значит, у него есть определенные сомнения.
Сезон-2025/26 стал для форварда 21-м в карьере в НХЛ и последним по контракту с "Вашингтоном", за который он выступал с момента дебюта в лиге в 2005 году. В среду истек срок соглашения с клубом, и россиянин стал неограниченно свободным агентом. Генеральный менеджер "Вашингтона" Крис Патрик ранее заявил, что у клуба есть возможности предложить Овечкину новый контракт, который его устроит.
"Не удивлен этой ситуацией. Наверное, есть вопросы, в которых сомневается или Саша, или руководство "Вашингтона". Учитывая, что представители клуба говорят о готовности предложить контракт, вероятно, вопросы и сомнения есть у Саши. Мы до конца всего не знаем, но Овечкин точно должен решить этот вопрос самостоятельно", - сказал Плющев.