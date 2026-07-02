Плющев прокомментировал ситуацию с Овечкиным

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Заслуженный тренер России Владимир Плющев заявил РИА Новости, что если российский нападающий Александр Овечкин не подписывает новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз", значит, у него есть определенные сомнения.

"Не удивлен этой ситуацией. Наверное, есть вопросы, в которых сомневается или Саша, или руководство "Вашингтона". Учитывая, что представители клуба говорят о готовности предложить контракт, вероятно, вопросы и сомнения есть у Саши. Мы до конца всего не знаем, но Овечкин точно должен решить этот вопрос самостоятельно", - сказал Плющев.