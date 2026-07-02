Овечкин: если бы не играл в хоккей, то стал бы спортивным журналистом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Овечкин признался, что если бы у него не получилось играть в хоккей на высоком уровне, то он бы стал спортивным журналистом.
- Международный день спортивного журналиста отмечается ежегодно 2 июля.
- Матч года-2026 пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге на "СКА-Арене".
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российский нападающий Александр Овечкин признался, что если бы у него не получилось играть в хоккей на высоком уровне, то он бы стал спортивным журналистом, отметив, что всерьез думал о таком варианте.
Международный день спортивного журналиста отмечается ежегодно 2 июля. Праздник посвящен работникам СМИ, которые освещают спортивные события: журналистам, комментаторам, репортерам, телеведущим и радиоведущим.
"Если бы я не заиграл на таком высоком уровне в хоккей, то, думаю, что стал бы, скорее всего, спортивным журналистом или, может быть, тренером. Кого-то может удивить то, что я всерьез думал о спортивной журналистике. Но почему нет? Если бы у меня не получилось стать хоккеистом или даже проявить себя в каком-то другом виде спорта, то я все равно бы связал свою жизнь, так или иначе, со спортом. Как вы знаете, у меня спортивная семья. Моя мама Татьяна Николаевна Овечкина - двукратная Олимпийская чемпионка по баскетболу. Она официально во всем мире признана лучшей разыгрывающей ХХ века. Отец играл в футбол, а позже был тренером. И я бы хотел, чтобы моя жизнь в любом случае была связана со спортивной сферой", - приводит слова Овечкина пресс-служба "Матча года".
Матч года-2026 пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге на "СКА-Арене". На нем выступят российские хоккеисты, играющие в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и НХЛ.
Овечкину 40 лет. Форвард является рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). Гретцки обладает рекордом НХЛ по сумме шайб в регулярных чемпионатах лиги и Кубке Стэнли (1016), на счету Овечкина 1006 голов. Сезон-2025/26 стал для нападающего 21-м в карьере в НХЛ и последним по контракту с "Вашингтоном", за который он выступал с момента дебюта в лиге в 2005 году. В среду истек срок его соглашения с клубом, россиянин стал неограниченно свободным агентом. Генеральный менеджер "Вашингтона" Крис Патрик ранее заявил, что у клуба есть возможности предложить Овечкину новый контракт, который его устроит.