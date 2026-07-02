Овечкин: если бы не играл в хоккей, то стал бы спортивным журналистом

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российский нападающий Александр Овечкин признался, что если бы у него не получилось играть в хоккей на высоком уровне, то он бы стал спортивным журналистом, отметив, что всерьез думал о таком варианте.

Овечкину 40 лет. Форвард является рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). Гретцки обладает рекордом НХЛ по сумме шайб в регулярных чемпионатах лиги и Кубке Стэнли (1016), на счету Овечкина 1006 голов. Сезон-2025/26 стал для нападающего 21-м в карьере в НХЛ и последним по контракту с "Вашингтоном", за который он выступал с момента дебюта в лиге в 2005 году. В среду истек срок его соглашения с клубом, россиянин стал неограниченно свободным агентом. Генеральный менеджер "Вашингтона" Крис Патрик ранее заявил, что у клуба есть возможности предложить Овечкину новый контракт, который его устроит.