Рейтинг@Mail.ru
Овечкин: если бы не играл в хоккей, то стал бы спортивным журналистом - РИА Новости Спорт, 02.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
12:03 02.07.2026
Овечкин: если бы не играл в хоккей, то стал бы спортивным журналистом

Овечкин: если бы не заиграл в хоккей, то стал бы спортивным журналистом

© Фото : Сайт НХЛАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : Сайт НХЛ
Александр Овечкин. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Овечкин признался, что если бы у него не получилось играть в хоккей на высоком уровне, то он бы стал спортивным журналистом.
  • Международный день спортивного журналиста отмечается ежегодно 2 июля.
  • Матч года-2026 пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге на "СКА-Арене".
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российский нападающий Александр Овечкин признался, что если бы у него не получилось играть в хоккей на высоком уровне, то он бы стал спортивным журналистом, отметив, что всерьез думал о таком варианте.
Международный день спортивного журналиста отмечается ежегодно 2 июля. Праздник посвящен работникам СМИ, которые освещают спортивные события: журналистам, комментаторам, репортерам, телеведущим и радиоведущим.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
"Вашингтон" не хочет ждать решения Овечкина все межсезонье
28 июня, 00:59
"Если бы я не заиграл на таком высоком уровне в хоккей, то, думаю, что стал бы, скорее всего, спортивным журналистом или, может быть, тренером. Кого-то может удивить то, что я всерьез думал о спортивной журналистике. Но почему нет? Если бы у меня не получилось стать хоккеистом или даже проявить себя в каком-то другом виде спорта, то я все равно бы связал свою жизнь, так или иначе, со спортом. Как вы знаете, у меня спортивная семья. Моя мама Татьяна Николаевна Овечкина - двукратная Олимпийская чемпионка по баскетболу. Она официально во всем мире признана лучшей разыгрывающей ХХ века. Отец играл в футбол, а позже был тренером. И я бы хотел, чтобы моя жизнь в любом случае была связана со спортивной сферой", - приводит слова Овечкина пресс-служба "Матча года".
Матч года-2026 пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге на "СКА-Арене". На нем выступят российские хоккеисты, играющие в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и НХЛ.
Овечкину 40 лет. Форвард является рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). Гретцки обладает рекордом НХЛ по сумме шайб в регулярных чемпионатах лиги и Кубке Стэнли (1016), на счету Овечкина 1006 голов. Сезон-2025/26 стал для нападающего 21-м в карьере в НХЛ и последним по контракту с "Вашингтоном", за который он выступал с момента дебюта в лиге в 2005 году. В среду истек срок его соглашения с клубом, россиянин стал неограниченно свободным агентом. Генеральный менеджер "Вашингтона" Крис Патрик ранее заявил, что у клуба есть возможности предложить Овечкину новый контракт, который его устроит.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Фетисов призвал Овечкина заключить новый контракт с "Вашингтоном"
Вчера, 11:16
 
ХоккейСпортСанкт-ПетербургАлександр ОвечкинНациональная хоккейная лига (НХЛ)КХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Шнайдер
    Л. Самсонова
    462
    646
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Я. Ханфман
    666
    344
  • Теннис
    Завершен
    А. Блинкова
    М. Костюк
    733
    666
  • Футбол
    Завершен
    Испания
    Австрия
    3
    0
  • Футбол
    1-й тайм
    Португалия
    Хорватия
    0
    0
  • Футбол
    03.07 06:00
    Швейцария
    Алжир
  • Футбол
    03.07 21:00
    Австралия
    Египет
  • Футбол
    04.07 01:00
    Аргентина
    Кабо-Верде
  • Футбол
    04.07 04:30
    Колумбия
    Гана
  • Футбол
    04.07 20:00
    Канада
    Марокко
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала