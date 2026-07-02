Генменеджер "Вашингтона": у нас есть способы дать Овечкину деньги

Краткий пересказ от РИА ИИ Александр Овечкин стал свободным агентом после окончания сезона-2025/26, который стал для него 21-м в карьере в НХЛ и последним по контракту с «Вашингтоном».

Генеральный менеджер «Вашингтона» Крис Патрик заявил, что клуб может предложить Овечкину новый контракт, который его устроит.

В межсезонье в «Вашингтон» перешли несколько новых игроков: форварды Джордан Кайру, Алекс Так, Бун Дженнер, Джонни Бродзински, защитники Джастин Холл и Венсан Деарне.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Крис Патрик заявил, что у клуба есть возможности предложить Александру Овечкину новый контракт, который его устроит.

Сезон-2025/26 стал для Овечкина 21-м в карьере в НХЛ и последним по контракту с "Вашингтоном", за который он выступал с момента дебюта в лиге в 2005 году. В среду истек срок его соглашения с клубом, россиянин стал свободным агентом. В воскресенье Патрик заявил, что вопрос о дальнейшем продолжении карьеры форварда должен решиться в ближайшее время.

"Он еще не принял решение. Думаю, отчасти для него было важно увидеть, где мы окажемся после сегодняшнего дня, и что мы пытаемся сделать все возможное, чтобы улучшить команду. Думаю, мы можем сделать что-то, что устроит Александра, исходя из разговоров, которые у нас были с ним до его отъезда. Есть способы дать ему деньги, которые ему нужны, с учетом его возраста и типа контрактов, которые можно заключать. У нас достаточно рычагов, которые мы можем задействовать. Думаю, мы можем сделать что-то, что подошло бы ему", - приводит слова Патрика ESPN.

В межсезонье в "Вашингтон" перешли форварды Джордан Кайру, Алекс Так, Бун Дженнер, Джонни Бродзински, защитники Джастин Холл и Венсан Деарне.

"Теперь я могу позвонить ему в ближайшее время, и мы сможем поговорить. Мы совершили крупные сделки для усиления основной команды. Мы можем обсудить, где мы сейчас находимся, что у него в голове, и, если он действительно вернется, каким будет контракт. Надеюсь, что в ближайшее время у нас состоятся эти разговоры. Он боец. Он любит побеждать. Поэтому, думаю, то, что мы сделали, определенно поможет ему решить, хочет он вернуться или нет", - сказал Патрик.