В Госдуме заявили, что участники СВО могут реализовать себя в бизнесе

Краткий пересказ от РИА ИИ Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Николай Новичков считает, что участники СВО имеют большой потенциал для реализации себя в бизнесе.

Задача правительства — предложить комплекс мер по вовлечению ветеранов СВО в малый и средний бизнес.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Участники СВО имеют огромный потенциал для реализации себя в бизнесе, рассказал РИА Новости замещающий председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Николай Новичков ("Справедливая Россия").

В среду Минтруд РФ выпустил методические рекомендации по организации работодателями наставничества для участников СВО, получивших травму.

"Надо сказать, что у ребят, которые прошли СВО, громадный потенциал созидательной деятельности, который может быть востребован не только в политике или общественном служении, но и в бизнесе", - сказал Новичков

По его словам, умение рисковать, принимать сложные решения, нести ответственность за свои поступки – это качества, крайне востребованные в предпринимательстве и реальной экономике.

Парламентарий подчеркнул, что задача правительства – предложить комплекс мер по вовлечению ветеранов СВО в малый и средний бизнес, вспомнив программу конверсии военных кадров.