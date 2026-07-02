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В Госдуме заявили, что участники СВО могут реализовать себя в бизнесе - РИА Новости, 02.07.2026
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17:36 02.07.2026
В Госдуме заявили, что участники СВО могут реализовать себя в бизнесе

Новичков: участники СВО могут реализовать себя в бизнесе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России в Москве
Здание Государственной Думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной Думы России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Николай Новичков считает, что участники СВО имеют большой потенциал для реализации себя в бизнесе.
  • Задача правительства — предложить комплекс мер по вовлечению ветеранов СВО в малый и средний бизнес.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Участники СВО имеют огромный потенциал для реализации себя в бизнесе, рассказал РИА Новости замещающий председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Николай Новичков ("Справедливая Россия").
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"Надо сказать, что у ребят, которые прошли СВО, громадный потенциал созидательной деятельности, который может быть востребован не только в политике или общественном служении, но и в бизнесе", - сказал Новичков.
По его словам, умение рисковать, принимать сложные решения, нести ответственность за свои поступки – это качества, крайне востребованные в предпринимательстве и реальной экономике.
Парламентарий подчеркнул, что задача правительства – предложить комплекс мер по вовлечению ветеранов СВО в малый и средний бизнес, вспомнив программу конверсии военных кадров.
"Это хороший опыт: многие военнослужащие стали успешными предпринимателями. Давайте реализуем формат конверсии на новых экономических основаниях и создадим условия для появления новых технологических, малых и иных предприятий, организованных ветеранами СВО", - заключил он.
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Николай НовичковГосдума РФСправедливая РоссияМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
 
 
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