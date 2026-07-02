В Госдуме заявили, что участники СВО могут реализовать себя в бизнесе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Николай Новичков считает, что участники СВО имеют большой потенциал для реализации себя в бизнесе.
- Задача правительства — предложить комплекс мер по вовлечению ветеранов СВО в малый и средний бизнес.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Участники СВО имеют огромный потенциал для реализации себя в бизнесе, рассказал РИА Новости замещающий председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Николай Новичков ("Справедливая Россия").
В среду Минтруд РФ выпустил методические рекомендации по организации работодателями наставничества для участников СВО, получивших травму.
"Надо сказать, что у ребят, которые прошли СВО, громадный потенциал созидательной деятельности, который может быть востребован не только в политике или общественном служении, но и в бизнесе", - сказал Новичков.
По его словам, умение рисковать, принимать сложные решения, нести ответственность за свои поступки – это качества, крайне востребованные в предпринимательстве и реальной экономике.
Парламентарий подчеркнул, что задача правительства – предложить комплекс мер по вовлечению ветеранов СВО в малый и средний бизнес, вспомнив программу конверсии военных кадров.
"Это хороший опыт: многие военнослужащие стали успешными предпринимателями. Давайте реализуем формат конверсии на новых экономических основаниях и создадим условия для появления новых технологических, малых и иных предприятий, организованных ветеранами СВО", - заключил он.