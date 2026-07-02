Николаев: будущее сельхоза зависит от сотрудничества ученых и аграриев

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев назвал расширение сотрудничества ученых и аграриев ключевым фактором для будущего сельского хозяйства на собрании общественности в рамках форума, посвященного 75-летию образования государственной племенной службы на Крайнем Севере и в Арктике России.

"Расширение сотрудничества ученых и аграриев я считаю ключевым фактором для будущего сельского хозяйства", – приводит слова Николаева пресс-служба правительства Якутии.

Республика Саха, как и все регионы страны, вносит вклад в решение задач в области продовольственной безопасности, развития внутреннего сельхозпроизводства и защиты национальных интересов в условиях внешнего давления, отметил Николаев. При поддержке Минсельхоза России в рамках национальных проектов в республике строятся сельскохозяйственные объекты, обновляется парк техники и тракторов для аграриев.

Также реализуются меры государственной поддержки крестьянским фермерским хозяйствам, выделяются гранты на открытие своего дела в том числе участникам специальной военной операции и их семьям.

"Для республики это имеет действительно особое значение. Якутия является признанным центром самого северного в мире животноводства. Для нас это не просто отрасль экономики. Это важная часть древней культуры и основа жизни коренных народов на огромных территориях в самом суровом на планете климате", – подчеркнул он.

В республике успешно разводятся породы животных, приспособленные к северному климату, что является результатом работы государственной племенной службы.

По словам Николаева, сегодня племенная база Якутии представлена 39 организациями, охватывающими молочное скотоводство, коневодство и оленеводство.

"Трудно переоценить их вклад в решение задач, которые стоят перед нами по обеспечению продовольственной безопасности", – добавил он.

Заместитель министра сельского хозяйства России Роман Некрасов отметил роль Якутии как родоначальника планового племенного дела в Арктической зоне.

Замминистра обратил внимание на важность продвижения местной продукции, создания конкурентных преимуществ, используя возможности государственной поддержки в сочетании с интеллектуальными достижениями научного сообщества.

По словам академика Российской академии наук, председателя Совета национальной ассоциации по сохранению и развитию генофондных пород сельскохозяйственных животных России Харона Амерханова, в Якутии не только сохраняют традиции, обычаи, но и со знанием дела внедряют современные технологии.

"Мы в этом убедились вчера, проехав 160-170 километров, сами посмотрели, как сохраняется и приумножается здесь селекционно-племенная работа", – сказал он.