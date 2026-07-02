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Месси смеялся во время усиленного досмотра перед вылетом на матч ЧМ - РИА Новости Спорт, 02.07.2026
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Футбол
 
12:38 02.07.2026

Месси смеялся во время усиленного досмотра перед вылетом на матч ЧМ

© REUTERS / Matias BagliettoЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© REUTERS / Matias Baglietto
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Капитан и нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси не переставал смеяться во время усиленного досмотра национальной команды в аэропорту перед входом в самолет, направляющийся в Майами на матч чемпионата мира против команды Кабо-Верде.
Видео досмотра опубликовал журналист Джош Чавис в соцсети Х. На нем восьмикратный обладатель "Золотого мяча" во время осмотра общается с партнерами и постоянно смеется.
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Чавис также опубликовал фотографии досмотра, на которых видно, что сотрудница аэропорта нашла в багаже одного из футболистов сборной зажигалку от гриля для барбекю, которая была конфискована.
В 1/16 финала чемпионата мира сборная Аргентины сыграет против команды Кабо-Верде. Встреча пройдет в ночь на 4 июля в Майами и начнется в 01:00 по московскому времени.
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