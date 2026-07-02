Месси смеялся во время усиленного досмотра перед вылетом на матч ЧМ

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Капитан и нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси не переставал смеяться во время усиленного досмотра национальной команды в аэропорту перед входом в самолет, направляющийся в Майами на матч чемпионата мира против команды Кабо-Верде.

Видео досмотра опубликовал журналист Джош Чавис в соцсети Х. На нем восьмикратный обладатель "Золотого мяча" во время осмотра общается с партнерами и постоянно смеется.

Чавис также опубликовал фотографии досмотра, на которых видно, что сотрудница аэропорта нашла в багаже одного из футболистов сборной зажигалку от гриля для барбекю, которая была конфискована.