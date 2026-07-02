СМИ: Мбаппе пытается убедить партнера по сборной Франции перейти в "Реал"

Ранее испанские СМИ сообщили об интересе "сливочных" к Олисе. В частности, по информации газеты Marca, "королевский клуб" готов заплатить за футболиста до 220 миллионов евро. При этом в начале июня президент "Баварии" Герберт Хайнер заявил, что президент "Реала" Флорентино Перес "может не утруждать" себя отправкой предложений, так как француз не продается, а его долгосрочный контракт с клубом остается в силе.