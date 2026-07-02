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СМИ: Мбаппе пытается убедить партнера по сборной Франции перейти в "Реал" - РИА Новости Спорт, 02.07.2026
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16:07 02.07.2026
СМИ: Мбаппе пытается убедить партнера по сборной Франции перейти в "Реал"

El Chiringuito: Мбаппе пытается убедить Олисе перейти в "Реал"

© REUTERS / JAMES LANGКилиан Мбаппе
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© REUTERS / JAMES LANG
Килиан Мбаппе
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Килиан Мбаппе пытается убедить Майкла Олисе перейти в мадридский "Реал".
  • "Реал" готов заплатить за Олисе до 220 миллионов евро, однако президент "Баварии" заявил, что футболист не продается.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе пытается убедить партнера по сборной Франции Майкла Олисе перейти в испанский клуб, сообщает El Chiringuito.
По информации источника, Мбаппе рассчитывает, что Олисе станет усилением атакующей линии "Реала".
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Ранее испанские СМИ сообщили об интересе "сливочных" к Олисе. В частности, по информации газеты Marca, "королевский клуб" готов заплатить за футболиста до 220 миллионов евро. При этом в начале июня президент "Баварии" Герберт Хайнер заявил, что президент "Реала" Флорентино Перес "может не утруждать" себя отправкой предложений, так как француз не продается, а его долгосрочный контракт с клубом остается в силе.
Олисе 24 года, он перешел в "Баварию" в июле 2024 года из английского "Кристал Пэлас". В сезоне-2025/26 нападающий провел 52 матча за мюнхенский клуб, в которых забил 22 мяча.
Олисе с пятью голевыми передачами является лучшим ассистентом текущего чемпионата мира, а Мбаппе с шестью забитыми мячами делит первое место в списке бомбардиров с аргентинцем Лионелем Месси. В 1/8 финала сборная Франции сыграет с командой Парагвая. Матч пройдет в субботу в Филадельфии.
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ФутболСпортФранцияПарагвайФиладельфияФлорентино ПересМайкл ОлисеКилиан МбаппеЛионель МессиКристал ПэласБаварияРеал Мадрид
 
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