Кличко назвал ночной удар по Киеву самым массированным с начала СВО

- ВС России нанесли крупнейший удар возмездия по военным объектам в украинской столице, заявил Кличко.
- Он отметил, что Киев пережил тяжелую ночь.
Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве
Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве
Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве
Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве
Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве
Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве
Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве
Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве
Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве
Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве
Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве
Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве
Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве
Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве
Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве
- ООО "Радионикс" — ключевая научно-производственная база, выпускающая системы управления ракет "Фламинго", "Файер Пойнт" и "Нептун". Продукция объекта напрямую влияет на боевые возможности ВВС Украины.
- ООО "Научно-производственная компания "Атлон Авиа" — одно из основных предприятий ВПК. Оно обеспечивает ВСУ беспилотниками "Лютый", "Магура УА" и других типов.
- ГП "Антонов" — важнейшая производственная база в стране. Она занимается разработкой и выпуском пилотируемых летательных аппаратов военного назначения, а также сборкой БПЛА "Лютый".
- АО "Киевский радиозавод", ООО "Тримен-Украина" — ведущее предприятие, модернизирующее прицельные комплексы для всех типов танков и БМП и выпускающее детали для бронетехники и дронов. Его продукция напрямую влияет на боевые возможности ЗРК, РЭБ и авиационной техники.
- "Киев-25" ("ПВ Групп Украина") — завод, производящий программно-аппаратные средства комплекса РЭБ "Лима".
- "МЛП-Чайка" — это транспортно-логистический центр, который используется для хранения беспилотников большой дальности, боеприпасов и техники, поступающей из-за рубежа.
- ООО "Грандтерминал" — склад горюче-смазочных материалов, обеспечивающий поставки топлива для воинских частей киевского гарнизона и подразделений ВСУ.