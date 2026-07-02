Рейтинг@Mail.ru
Кличко назвал ночной удар по Киеву самым массированным с начала СВО - РИА Новости, 02.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:47 02.07.2026 (обновлено: 16:24 02.07.2026)
Кличко назвал ночной удар по Киеву самым массированным с начала СВО

Кличко назвал ночную атаку на объекты ВСУ в Киеве самой масштабной за всю СВО

© REUTERS / Gleb GaranichДым в Киеве
Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
Дым в Киеве
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России нанесли крупнейший удар возмездия по военным объектам в украинской столице, заявил Кличко.
  • Он отметил, что Киев пережил тяжелую ночь.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко назвал российский удар возмездия по военным объектам в украинской столице особенно мощным.
"Самая массированная атака <…> — по городу наносились удары баллистическими ракетами, крылатыми ракетами и БПЛА", — написал он в Telegram-канале.
© REUTERS / Alina Smutko

Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве

Дым в Киеве

Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве

© REUTERS / Alina Smutko
1 из 5
© REUTERS / Gleb Garanich

Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве

Дым над Киевом

Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве

© REUTERS / Gleb Garanich
2 из 5
© Фото : ГСЧС Украины

Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве

Украинский пожарный

Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве

© Фото : ГСЧС Украины
3 из 5
© AP Photo / Efrem Lukatsky

Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве

Дым в Киеве

Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве

© AP Photo / Efrem Lukatsky
4 из 5
© AP Photo / Efrem Lukatsky

Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве

Дым в Киеве

Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве

© AP Photo / Efrem Lukatsky
5 из 5

Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве

© REUTERS / Alina Smutko
1 из 5

Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве

© REUTERS / Gleb Garanich
2 из 5

Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве

© Фото : ГСЧС Украины
3 из 5

Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве

© AP Photo / Efrem Lukatsky
4 из 5

Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве

© AP Photo / Efrem Lukatsky
5 из 5
По его словам, в городе была "страшная ночь".
Как сообщили в Минобороны, сегодня бойцы поразили несколько целей. Среди них:
  • ООО "Радионикс" — ключевая научно-производственная база, выпускающая системы управления ракет "Фламинго", "Файер Пойнт" и "Нептун". Продукция объекта напрямую влияет на боевые возможности ВВС Украины.
Дым над Киевом. 2 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
"В огне". Масштаб удара возмездия ВС России по Киеву поразил журналиста
Вчера, 09:08
  • ООО "Научно-производственная компания "Атлон Авиа" — одно из основных предприятий ВПК. Оно обеспечивает ВСУ беспилотниками "Лютый", "Магура УА" и других типов.
  • ГП "Антонов" — важнейшая производственная база в стране. Она занимается разработкой и выпуском пилотируемых летательных аппаратов военного назначения, а также сборкой БПЛА "Лютый".
Высоковольтные ЛЭП - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
На Украине часть абонентов осталась без электричества
Вчера, 10:29
  • АО "Киевский радиозавод", ООО "Тримен-Украина" — ведущее предприятие, модернизирующее прицельные комплексы для всех типов танков и БМП и выпускающее детали для бронетехники и дронов. Его продукция напрямую влияет на боевые возможности ЗРК, РЭБ и авиационной техники.
  • "Киев-25" ("ПВ Групп Украина") — завод, производящий программно-аппаратные средства комплекса РЭБ "Лима".
Удары по логистическим центрам ВСУ в Новой Одессе - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
ВС России нанесли удары по логистическим центрам ВСУ в Новой Одессе
Вчера, 00:09
  • "МЛП-Чайка" — это транспортно-логистический центр, который используется для хранения беспилотников большой дальности, боеприпасов и техники, поступающей из-за рубежа.
  • ООО "Грандтерминал" — склад горюче-смазочных материалов, обеспечивающий поставки топлива для воинских частей киевского гарнизона и подразделений ВСУ.
Кроме того, армия нанесла удары по газораспределительным станциям в столице и регионе, а также по военным аэродромам в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевКиевская областьВиталий КличкоВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ВВС Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала