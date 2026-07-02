Кличко назвал ночной удар по Киеву самым массированным с начала СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ ВС России нанесли крупнейший удар возмездия по военным объектам в украинской столице, заявил Кличко.

Он отметил, что Киев пережил тяжелую ночь.

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко назвал российский удар возмездия по военным объектам в украинской столице особенно мощным.

"Самая массированная атака <…> — по городу наносились удары баллистическими ракетами, крылатыми ракетами и БПЛА", — написал он в Telegram-канале.

© REUTERS / Alina Smutko Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве © REUTERS / Alina Smutko 1 из 5 © REUTERS / Gleb Garanich Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве © REUTERS / Gleb Garanich 2 из 5 © Фото : ГСЧС Украины Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве © Фото : ГСЧС Украины 3 из 5 © AP Photo / Efrem Lukatsky Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве © AP Photo / Efrem Lukatsky 4 из 5 © AP Photo / Efrem Lukatsky Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве © AP Photo / Efrem Lukatsky 5 из 5 Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве © REUTERS / Alina Smutko 1 из 5 Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве © REUTERS / Gleb Garanich 2 из 5 Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве © Фото : ГСЧС Украины 3 из 5 Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве © AP Photo / Efrem Lukatsky 4 из 5 Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве © AP Photo / Efrem Lukatsky 5 из 5

По его словам, в городе была "страшная ночь".

Как сообщили в Минобороны, сегодня бойцы поразили несколько целей. Среди них:

ООО "Радионикс" — ключевая научно-производственная база, выпускающая системы управления ракет "Фламинго" , "Файер Пойнт" и "Нептун" . Продукция объекта напрямую влияет на боевые возможности ВВС Украины.

ООО "Научно-производственная компания "Атлон Авиа" — одно из основных предприятий ВПК. Оно обеспечивает ВСУ беспилотниками "Лютый" , "Магура УА" и других типов.

— одно из основных предприятий ВПК. Оно обеспечивает ВСУ беспилотниками , и других типов. ГП "Антонов" — важнейшая производственная база в стране. Она занимается разработкой и выпуском пилотируемых летательных аппаратов военного назначения, а также сборкой БПЛА "Лютый".

АО "Киевский радиозавод", ООО "Тримен-Украина" — ведущее предприятие, модернизирующее прицельные комплексы для всех типов танков и БМП и выпускающее детали для бронетехники и дронов. Его продукция напрямую влияет на боевые возможности ЗРК , РЭБ и авиационной техники.

— ведущее предприятие, модернизирующее прицельные комплексы для всех типов танков и и выпускающее детали для бронетехники и дронов. Его продукция напрямую влияет на боевые возможности , и авиационной техники. "Киев-25" ("ПВ Групп Украина") — завод, производящий программно-аппаратные средства комплекса РЭБ "Лима".

"МЛП-Чайка" — это транспортно-логистический центр, который используется для хранения беспилотников большой дальности, боеприпасов и техники, поступающей из-за рубежа.

— это транспортно-логистический центр, который используется для хранения беспилотников большой дальности, боеприпасов и техники, поступающей из-за рубежа. ООО "Грандтерминал" — склад горюче-смазочных материалов, обеспечивающий поставки топлива для воинских частей киевского гарнизона и подразделений ВСУ.