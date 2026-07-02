"Папочка дома!" Овечкин принял решение о своем будущем

Александр Овечкин продолжит карьеру в НХЛ. Легендарный русский голеадор подписал новый контракт с "Вашингтоном".

История Овечкина еще не окончена

Свершилось! Александр Овечкин объявил о решении продолжить карьеру. Прославленный российский нападающий подписал новый контракт с "Вашингтон Кэпиталз". Лучший снайпер в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги проведет в составе "столичных" еще один сезон — он станет для Ови 22-м в карьере в НХЛ. И, вероятно, последним.

« "Папочка дома!" — объявил Овечкин о своем решении в видеообращении и подписал новый контракт во время своего отпуска.

Новое соглашение Александра Михайловича имеет своеобразную структуру. Кэпхит — сумма, которая будет учитываться в платежной ведомости "Кэпиталз" в сезоне-2026/27, — составит 4,250 миллиона долларов, базовая зарплата — 1 млн долларов, а подписной бонус — 3,250 млн долларов. Еще 4,750 млн долларов Овечкин получит в качестве бонуса за достижения, а именно — за десять сыгранных матчей в новом сезоне. Этот бонус является так называемым "ветеранским", который регламент НХЛ позволяет клубам подписывать с игроками в возрасте 35 лет и старше.

Этот "ветеранский" бонус дает клубам лиги превысить на эту сумму порог потолка зарплат и "перенести" ее на следующий сезон. В грядущем сезоне НХЛ потолок зарплат составит 104 млн долларов, в сезоне-2027/28 — 113,5 млн долларов. Формально "Кэпиталз" использовали своеобразный рычаг для сохранения Овечкина в составе, а сам россиянин в общей сложности заработает 9 млн долларов за сезон (его кэпхит по условиям предыдущего контракта составлял 9,5 млн долларов).

« "Я вернулся, — в стиле Майкла Джордана прокомментировал историческое подписание Овечкин. — Спасибо всем за то, что дали мне и моей семье время принять это решение. Я здоров, люблю играть в хоккей и бороться за победу. Я рад вернуться и присоединиться к своим товарищам по команде, чтобы мы могли бороться за место в плей-офф и иметь шанс на победу. Увидимся в сентябре, Вашингтон!"

© Фото : x.com/capitals Александр Овечкин вместе с семьей © Фото : x.com/capitals Александр Овечкин вместе с семьей

Последний шанс выиграть Кубок Стэнли

О том, что "Вашингтон" подпишет новый контракт с Овечкиным, говорило многое. Например, поведение руководителей клуба — как в медиапространстве, так и на рынке. "Кэпиталз" продолжают работать над усилением, и перед объявлением о новом контракте с Ови они успели осуществить несколько сделок. Так, стан "столичных" накануне пополнили опытные форварды Алекс Так, Джордан Кайру и Бун Дженнер. Для Александра Михайловича было важно, чтобы "Вашингтон" оставался сильной командой и боролся за звание претендента на Кубок Стэнли. В случае ухода клуба в перестройку 40-летний россиянин вряд ли решил бы мешать организации в этом сложном процессе, занимая место в составе. "Кэпс" буквально кричат: "Никакой перестройки прямо сейчас. Цель — борьба в плей-офф".

Наконец, для самой организации было не менее важно продлить сотрудничество с Овечкиным, чтобы по-человечески и красиво проводить его. Завершить карьеру в НХЛ, не проведя никакой даже символической церемонии, — такого не допустили бы ни "Вашингтон", ни вся лига.

"Мы очень рады, что он продолжит свою блестящую карьеру. С того момента, как мы выбрали его на драфте, неизменными остались две вещи — его любовь к игре и неустанное стремление к победе. Алекс всегда демонстрировал глубокую преданность партнерам по команде, нашей организации и болельщикам "Вашингтона". Горжусь, что он добился всего в свитере "Кэпиталз", в следующем сезоне он приумножит это наследие. Ови — олицетворение мастерства , он задал высочайшую планку для клуба. Счастливы, что он продолжит писать следующую главу своей выдающейся карьеры именно в "Кэпс" , — высказался владелец "столичных" Тед Леонсис.

, он задал высочайшую планку для клуба. Счастливы, что , — высказался владелец "столичных" Тед Леонсис. "Вся наша организация в восторге от того, что Алекс решил продолжить карьеру. Из года в год он доказывает, что способен показывать высокую результативность и оставаться главной движущей силой нашей команды. Мы очень довольны теми усилениями состава, которые провели в межсезонье, чтобы сделать команду более конкурентоспособной. Мы считаем, что наш состав хорошо сбалансирован и позволит Алексу чаще создавать опасные моменты и забивать голы. Кроме того, его присутствие в раздевалке — особенно в общении с молодыми игроками — будет и дальше приносить огромную пользу нашей организации и поможет формировать командную культуру на годы вперед", — подчеркнул генеральный менеджер клуба Крис Патрик.

С новым контрактом Овечкина у "Вашингтона", к слову, еще осталось место под потолком. Правда, совсем немного — 975 тысяч долларов с небольшим. Но у клуба на сегодняшний день уже заполнен ростер. Следовательно, в случае необходимости кадровых изменений у "Кэпс" будет небольшое, но нужное для этого пространство для маневра.

© Фото : x.com/nhl Александр Овечкин © Фото : x.com/nhl Александр Овечкин

"Динамо" — через год?

Новый контракт Овечкина с "Вашингтоном" был прогнозируемым еще и по той причине, что прямо сейчас легендарного российского голеадора в его родном клубе не готовы встретить. Александр Михайлович неоднократно признавался в желании завершить профессиональную карьеру именно в "Динамо", но столичный клуб в это межсезонье начал перестройку.

"Бело-голубые", которыми с нового сезона будет руководить Леонид Тамбиев, в эти дни лишь формируются как команда. На данный момент "Динамо" попросту не готово и не имеет никакой почвы, никаких возможностей для того, чтобы Овечкин присоединился к клубу. Даже для того, чтобы Ови сыграл хотя бы один символический матч. Вешать коньки на гвоздь Александр Михайлович еще не намерен, он чувствует в себе силы и — что главное — желание играть и побеждать.

Идею с возвращением в родные динамовские стены он отложил как минимум на один год.