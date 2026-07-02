Подросток, спасший тонувших детей в Дербенте, получит премию имени Кеосаяна

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Двенадцатилетний Платон Шеин из Ставрополя, спасший двух тонувших в Каспийском море детей, получит премию имени Тиграна Кеосаяна, сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.