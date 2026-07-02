Сборная Испании разгромила австрийцев и вышла в 1/8 финала чемпионата мира

Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная Испании обыграла команду Австрии в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу со счетом 3:0.

Вратарь сборной Испании Унаи Симон побил национальный рекорд по числу минут подряд без пропущенных голов на чемпионатах мира.

Впервые за 68 лет в стартовом составе одной команды на матч плей-офф чемпионата мира вышли два футболиста младше 20 лет — это игроки сборной Испании Пау Кубарси и Ламин Ямаль.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Сборная Испании обыграла команду Австрии в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.

Встреча прошла в Лос-Анджелесе и завершилась победой испанцев со счетом 3:0. Мячи забили Микель Оярсабаль (36-я и 89-я минуты) и Педро Порро (66).

Сборная Испании выиграла матч плей-офф на первенствах мира впервые с победного финала 2010 года. В 2014-м испанцы не смогли выйти из группы, а потом дважды вылетали на первой стадии плей-офф - от россиян и марокканцев.

Вратарь сборной Испании Унаи Симон побил национальный рекорд по числу минут подряд без пропущенных голов на чемпионатах мира. Ранее по этому показателю лидировал Икер Касильяс, не пропускавший на протяжении 476 минут.

Впервые за 68 лет в стартовом составе одной команды на матч плей-офф чемпионата мира вышли два футболиста младше 20 лет. Это сделали 19-летний Пау Кубарси и 18-летний Ламин Ямаль из сборной Испании. В прошлый раз такое произошло с бразильцами Пеле и Жозе Алтафини в четвертьфинале турнира 1958 года против сборной Уэльса (1:0).