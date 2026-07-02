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Сборная Испании разгромила австрийцев и вышла в 1/8 финала чемпионата мира - РИА Новости Спорт, 03.07.2026
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Футбол
 
23:59 02.07.2026 (обновлено: 00:00 03.07.2026)
Сборная Испании разгромила австрийцев и вышла в 1/8 финала чемпионата мира

Сборная Испании победила австрийцев и вышла в 1/8 финала чемпионата мира

© REUTERS / KIRBY LEEМикель Оярсабаль
Микель Оярсабаль - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© REUTERS / KIRBY LEE
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Испании обыграла команду Австрии в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу со счетом 3:0.
  • Вратарь сборной Испании Унаи Симон побил национальный рекорд по числу минут подряд без пропущенных голов на чемпионатах мира.
  • Впервые за 68 лет в стартовом составе одной команды на матч плей-офф чемпионата мира вышли два футболиста младше 20 лет — это игроки сборной Испании Пау Кубарси и Ламин Ямаль.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Сборная Испании обыграла команду Австрии в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Встреча прошла в Лос-Анджелесе и завершилась победой испанцев со счетом 3:0. Мячи забили Микель Оярсабаль (36-я и 89-я минуты) и Педро Порро (66).
ЧМ по футболу 2026
02 июля 2026 • начало в 22:00
Завершен
Испания
3 : 0
Австрия
36‎’‎ • Микель Оярсабаль
(Марк Кукурелья)
66‎’‎ • Педро Порро
(Алехандро Баэна)
89‎’‎ • Микель Оярсабаль
(Марк Кукурелья)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Сборная Испании выиграла матч плей-офф на первенствах мира впервые с победного финала 2010 года. В 2014-м испанцы не смогли выйти из группы, а потом дважды вылетали на первой стадии плей-офф - от россиян и марокканцев.
Вратарь сборной Испании Унаи Симон побил национальный рекорд по числу минут подряд без пропущенных голов на чемпионатах мира. Ранее по этому показателю лидировал Икер Касильяс, не пропускавший на протяжении 476 минут.
Впервые за 68 лет в стартовом составе одной команды на матч плей-офф чемпионата мира вышли два футболиста младше 20 лет. Это сделали 19-летний Пау Кубарси и 18-летний Ламин Ямаль из сборной Испании. В прошлый раз такое произошло с бразильцами Пеле и Жозе Алтафини в четвертьфинале турнира 1958 года против сборной Уэльса (1:0).
В матче 1/8 финала 6 июля сборная Испании сыграет с победителем противостояния Португалия - Хорватия. Чемпионат мира, который впервые проходит на территории трех стран и с участием 48 команд, завершится 19 июля.
Сборная США - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Сборная США по футболу обыграла Боснию и Герцеговину в матче 1/16 финала ЧМ
Вчера, 05:09
 
ФутболСпортЧМ по футболу 2026ПелеМикель ОярсабальПедро ПорроУнаи Симон
 
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