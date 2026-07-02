Борис Михайлов поздравил вратаря Федотова с решением вернуться в КХЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ Экс-вратарь ЦСКА Иван Федотов возвращается из НХЛ в КХЛ и заключил соглашение со "Спартаком" сроком на два года.

Борис Михайлов поздравил хоккеиста с решением вернуться в КХЛ.

Он отметил, что если бы Федотова позвал ЦСКА, то, возможно, вратарь выбрал бы армейский клуб.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, 10-кратный чемпион СССР в составе ЦСКА Борис Михайлов в разговоре с РИА Новости поздравил экс-вратаря армейцев Ивана Федотова с решением вернуться из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).

Ранее в четверг " Спартак " объявил о заключении соглашения сроком на два года с Федотовым . На протяжении двух последних лет он выступал в Северной Америке, вратарь не смог закрепиться в составе клубов "Филадельфия Флайерз" и "Коламбус Блю Джекетс".

"Он не подошел в НХЛ, и его пригласили в "Спартак". Если бы его позвал ЦСКА, может быть, Федотов и выбрал бы ЦСКА. Перешел - и перешел. Все покажет игра", - сказал Михайлов.

"Я не видел, как он там играл. Раз его отпустили во вторую лигу мира, он не попадает в орбиту интересов команд НХЛ. Я только могу поздравить его с возвращением и пожелать доказать, чего он стоит", - добавил собеседник агентства.

Федотову 29 лет. На драфте НХЛ 2015 года россиянин был выбран "Филадельфией" в седьмом раунде под общим 188-м номером. В 2022 году, будучи игроком ЦСКА, он заключил контракт новичка с "Флайерз", но был задержан в военкомате и отправлен в воинскую часть для прохождения срочной службы. После ее завершения голкипер заключил двухлетнее соглашение со столичным клубом и провел сезон-2023/24 в составе ЦСКА, после чего перебрался в НХЛ.