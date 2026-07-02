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Борис Михайлов поздравил вратаря Федотова с решением вернуться в КХЛ - РИА Новости Спорт, 02.07.2026
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Хоккей
 
19:37 02.07.2026
Борис Михайлов поздравил вратаря Федотова с решением вернуться в КХЛ

Борис Михайлов поздравил вратаря Федотова с решением вернуться в КХЛ из НХЛ

© Фото : twitter.com/nhlflyersИван Федотов
Иван Федотов - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : twitter.com/nhlflyers
Иван Федотов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-вратарь ЦСКА Иван Федотов возвращается из НХЛ в КХЛ и заключил соглашение со "Спартаком" сроком на два года.
  • Борис Михайлов поздравил хоккеиста с решением вернуться в КХЛ.
  • Он отметил, что если бы Федотова позвал ЦСКА, то, возможно, вратарь выбрал бы армейский клуб.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, 10-кратный чемпион СССР в составе ЦСКА Борис Михайлов в разговоре с РИА Новости поздравил экс-вратаря армейцев Ивана Федотова с решением вернуться из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).
Ранее в четверг "Спартак" объявил о заключении соглашения сроком на два года с Федотовым. На протяжении двух последних лет он выступал в Северной Америке, вратарь не смог закрепиться в составе клубов "Филадельфия Флайерз" и "Коламбус Блю Джекетс".
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"Он не подошел в НХЛ, и его пригласили в "Спартак". Если бы его позвал ЦСКА, может быть, Федотов и выбрал бы ЦСКА. Перешел - и перешел. Все покажет игра", - сказал Михайлов.
"Я не видел, как он там играл. Раз его отпустили во вторую лигу мира, он не попадает в орбиту интересов команд НХЛ. Я только могу поздравить его с возвращением и пожелать доказать, чего он стоит", - добавил собеседник агентства.
Федотову 29 лет. На драфте НХЛ 2015 года россиянин был выбран "Филадельфией" в седьмом раунде под общим 188-м номером. В 2022 году, будучи игроком ЦСКА, он заключил контракт новичка с "Флайерз", но был задержан в военкомате и отправлен в воинскую часть для прохождения срочной службы. После ее завершения голкипер заключил двухлетнее соглашение со столичным клубом и провел сезон-2023/24 в составе ЦСКА, после чего перебрался в НХЛ.
В 2022 году Федотов завоевал серебряную медаль Олимпиады в Пекине со сборной России и стал обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА.
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