СМИ: Нагельсману предложили уйти в отставку после вылета Германии с ЧМ-2026

По данным источника, DFB планирует уволить Нагельсмана, если он не уйдет в отставку.

В январе 2025 года DFB объявил о продлении соглашения с Нагельсманом до 31 июля 2028 года. Специалист возглавил команду в сентябре 2023-го, ранее он занимал пост главного тренера мюнхенской "Баварии".