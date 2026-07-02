СМИ: Нагельсману предложили уйти в отставку после вылета Германии с ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Немецкий футбольный союз (DFB) рекомендовал главному тренеру сборной Юлиану Нагельсману уйти в отставку после вылета национальной команды с чемпионата мира.
- DFB планирует уволить Нагельсмана, если он не уйдет в отставку.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Немецкий футбольный союз (DFB) рекомендовал главному тренеру сборной Юлиану Нагельсману уйти в отставку после вылета национальной команды с чемпионата мира, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети X.
29 июня 2026 • начало в 23:30
Закончен (П)
54’ • Кай Хаверц
121’ • Йозуа Киммих (П)
121’ • Джамал Мусиала (П)
121’ • Надим Амири (П)
42’ • Хулио Энсисо
121’ • Маурисио Прадо (П)
121’ • Густаво Гомес (П)
121’ • Матиас Галарса (П)
121’ • Хосе Канале (П)
По данным источника, DFB планирует уволить Нагельсмана, если он не уйдет в отставку.
В январе 2025 года DFB объявил о продлении соглашения с Нагельсманом до 31 июля 2028 года. Специалист возглавил команду в сентябре 2023-го, ранее он занимал пост главного тренера мюнхенской "Баварии".