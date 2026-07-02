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СМИ: Нагельсману предложили уйти в отставку после вылета Германии с ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 02.07.2026
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Футбол
 
17:33 02.07.2026 (обновлено: 18:24 02.07.2026)
СМИ: Нагельсману предложили уйти в отставку после вылета Германии с ЧМ-2026

Плеттенберг: немецкий футбольный союз рекомендовал Нагельсману уйти в отставку

© Фото : DFBЮлиан Нагельсман
Юлиан Нагельсман - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : DFB
Юлиан Нагельсман. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Немецкий футбольный союз (DFB) рекомендовал главному тренеру сборной Юлиану Нагельсману уйти в отставку после вылета национальной команды с чемпионата мира.
  • DFB планирует уволить Нагельсмана, если он не уйдет в отставку.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Немецкий футбольный союз (DFB) рекомендовал главному тренеру сборной Юлиану Нагельсману уйти в отставку после вылета национальной команды с чемпионата мира, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети X.
В понедельник в Бостоне (США) сборная Германии уступила команде Парагвая (1:1, 3:4 - по пенальти) в матче 1/16 финала чемпионата мира и завершила свое выступление на турнире. На пресс-конференции после игры Нагельсман заявил, что хочет остаться на посту главного тренера.
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29 июня 2026 • начало в 23:30
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По данным источника, DFB планирует уволить Нагельсмана, если он не уйдет в отставку.
В январе 2025 года DFB объявил о продлении соглашения с Нагельсманом до 31 июля 2028 года. Специалист возглавил команду в сентябре 2023-го, ранее он занимал пост главного тренера мюнхенской "Баварии".
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ФутболСпортБостонСШАГерманияЮлиан НагельсманDFBЧМ по футболу 2026Бавария
 
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