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Голы бразильских легионеров принесли "Зениту" победу в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 01.07.2026
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Футбол
 
18:53 01.07.2026 (обновлено: 18:55 01.07.2026)
Голы бразильских легионеров принесли "Зениту" победу в товарищеском матче

Футболисты "Зенита" обыграли махачкалинское "Динамо" в товарищеском матче

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФутболисты "Зенита"
Футболисты Зенита - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболисты петербургского "Зенита" обыграли махачкалинское "Динамо" в товарищеском матче со счетом 2:0.
  • Действующий чемпион России "Зенит" начнет новый сезон РПЛ гостевым матчем с тольяттинским "Акроном", а перед этим сыграет в матче за Суперкубок страны против московского "Спартака".
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Футболисты петербургского "Зенита" обыграли махачкалинское "Динамо" в товарищеском матче, который прошел в Санкт-Петербурге.
Встреча, прошедшая на стадионе "Смена, завершилась со счетом 2:0, отличились Вендел (3-я минута) и Густаво Мантуан (85, с пенальти).
Второй товарищеский матч команд запланирован на 13 июля.
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Махачкалинское "Динамо" в первом туре встретится на выезде с воронежским "Факелом".
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