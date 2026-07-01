Голы бразильских легионеров принесли "Зениту" победу в товарищеском матче

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Футболисты петербургского "Зенита" обыграли махачкалинское "Динамо" в товарищеском матче, который прошел в Санкт-Петербурге.

Действующий чемпион России "Зенит" начнет новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) гостевым матчем с тольяттинским "Акроном", перед этим команда Сергея Семака сыграет 18 июля в Нижнем Новгороде в матче за Суперкубок страны против московского "Спартака".