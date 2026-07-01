Голы бразильских легионеров принесли "Зениту" победу в товарищеском матче

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футболисты петербургского "Зенита" обыграли махачкалинское "Динамо" в товарищеском матче со счетом 2:0.
- Действующий чемпион России "Зенит" начнет новый сезон РПЛ гостевым матчем с тольяттинским "Акроном", а перед этим сыграет в матче за Суперкубок страны против московского "Спартака".
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Футболисты петербургского "Зенита" обыграли махачкалинское "Динамо" в товарищеском матче, который прошел в Санкт-Петербурге.
Встреча, прошедшая на стадионе "Смена, завершилась со счетом 2:0, отличились Вендел (3-я минута) и Густаво Мантуан (85, с пенальти).
Второй товарищеский матч команд запланирован на 13 июля.
В "Зените" хотят найти нападающего этим летом
28 июня, 10:53
Действующий чемпион России "Зенит" начнет новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) гостевым матчем с тольяттинским "Акроном", перед этим команда Сергея Семака сыграет 18 июля в Нижнем Новгороде в матче за Суперкубок страны против московского "Спартака".
Махачкалинское "Динамо" в первом туре встретится на выезде с воронежским "Факелом".