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Залужный заявил о намерении участвовать в выборах президента Украины - РИА Новости, 01.07.2026
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10:04 01.07.2026 (обновлено: 10:40 01.07.2026)
Залужный заявил о намерении участвовать в выборах президента Украины

Залужный заявил Зеленскому, что будет участвовать в президентских выборах

© AP Photo / Efrem LukatskyВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Валерий Залужный. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Залужный объявил о намерении участвовать в выборах президента Украины.
  • Зеленский спросил экс-главкома ВСУ, будет ли тот баллотироваться в случае проведения голосования осенью, и получил утвердительный ответ.
  • По данным "Украинской правды", Умеров и Арахамия попытались его отговорить.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Экс-главком ВСУ и посол Украины в Британии Валерий Залужный в беседе с Владимиром Зеленским заявил, что будет участвовать в президентских выборах, пишет издание "Украинская правда".
"По данным источников, <...> в конце концов Зеленский задал бывшему главнокомандующему прямой вопрос: "Если выборы состоятся осенью, будете ли вы баллотироваться?". И, по словам собеседников УП, получил однозначный ответ: "Да. Буду", — говорится в публикации.
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Как пишет издание, Залужный сказал, что "никогда не стремился к политической карьере", но "есть люди, которые на него надеются, и он не может пренебречь их доверием".
По информации "Украинской правды", с послом также встретились секретарь СНБО Рустем Умеров и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Они пытались отговорить Залужного от участия в выборах, убеждая его в риске раскола общества, однако тот не изменил своего решения. На прощание его попросили подумать еще раз.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Нового президента должны были выбрать 31 марта, но голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. В декабре 2025-го глава Белого дома Дональд Трамп призвал к проведению выборов. До этого он называл Зеленского диктатором и утверждал, что его рейтинг опустился до четырех процентов. В Киеве в ответ заявили о готовности организовать голосование, но только если Вашингтон и европейские союзники обеспечат безопасность.
В феврале опубликовали результаты исследования, согласно которым Залужному, Кириллу Буданову* и даже боксеру Александру Усику украинцы доверяют больше, чем Зеленскому. По данным опроса КМИС, число граждан, считающих, что после окончания конфликта его надо сместить, за три года выросло почти втрое – с 23% до 67%.
* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
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