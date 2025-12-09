Украине пора провести президентские выборы, заявил Трамп

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Украинцы имеют право выбрать главу государства, сейчас для этого самое время, заявил президент США Дональд Трамп.
"Все не особо хорошо. <...> Они используют войну, чтобы не проводить голосование, но я думаю, что у украинского народа должен быть такой выбор", — сказал он в интервью изданию Politico.
Нового главу Украины должны были определить 31 марта 2024-го, но выборы отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Владимир Зеленский заявлял о "несвоевременности" голосования. Срок его полномочий истек еще 20 мая прошлого года, однако официальный Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до избрания президента страны.
Трамп также затронул тему мирного урегулирования и призвал Владимира Зеленского ознакомиться с американским предложением. По его словам, украинским высокопоставленным чиновникам оно понравилось.
Глава Белого дома признал, что у Москвы более сильная переговорная позиция, и призвал главу киевского режима взять себя в руки и принять выдвигаемые ему условия, потому что он проигрывает.
"Преимущество (в конфликте. — Прим. ред.) у России. <...> И оно всегда было у нее. Она намного больше, намного сильнее. <...> В какой-то момент победа начинает определяться размером", — подчеркнул президент США.
Он также назвал украинский кризис самой неотложной проблемой европейских стран, с которой они не справляются.
"Говорят очень много. <...> И ничего не делают. <...> А конфликт продолжается и продолжается. <...> Это могло перерасти в третью мировую войну. Думаю, что сейчас этого не произойдет", — отметил глава Белого дома.
Переговоры в Москве
На минувшей неделе Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, "были вопросы, с которыми Москва не согласна".
По данным зарубежных СМИ, инициатива США включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России, и другое.
Зеленский же накануне в очередной раз отправился в Британию, где обсудил американский план с премьером страны Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.
По информации портала Axios, сложившаяся ситуация раздражает некоторых представителей Белого дома, которые считают европейцев главным препятствием для заключения мирной сделки.