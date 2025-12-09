Рейтинг@Mail.ru
Украине пора провести президентские выборы, заявил Трамп
14:26 09.12.2025 (обновлено: 15:39 09.12.2025)
Украине пора провести президентские выборы, заявил Трамп
Украине пора провести президентские выборы, заявил Трамп - РИА Новости, 09.12.2025
Украине пора провести президентские выборы, заявил Трамп
Украинцы имеют право выбрать главу государства, сейчас для этого самое время, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 09.12.2025
в мире
украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
стив уиткофф
владимир путин
мирный план сша по украине
украина
сша
Украине пора провести президентские выборы, заявил Трамп

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Украинцы имеют право выбрать главу государства, сейчас для этого самое время, заявил президент США Дональд Трамп.
"Все не особо хорошо. <...> Они используют войну, чтобы не проводить голосование, но я думаю, что у украинского народа должен быть такой выбор", — сказал он в интервью изданию Politico.

Нового главу Украины должны были определить 31 марта 2024-го, но выборы отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Владимир Зеленский заявлял о "несвоевременности" голосования. Срок его полномочий истек еще 20 мая прошлого года, однако официальный Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до избрания президента страны.

Трамп также затронул тему мирного урегулирования и призвал Владимира Зеленского ознакомиться с американским предложением. По его словам, украинским высокопоставленным чиновникам оно понравилось.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
На Западе раскрыли, что задумал Зеленский в отношении Трампа
Вчера, 13:25
Глава Белого дома признал, что у Москвы более сильная переговорная позиция, и призвал главу киевского режима взять себя в руки и принять выдвигаемые ему условия, потому что он проигрывает.
"Преимущество (в конфликте. — Прим. ред.) у России. <...> И оно всегда было у нее. Она намного больше, намного сильнее. <...> В какой-то момент победа начинает определяться размером", — подчеркнул президент США.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Трамп репостнул публикацию о злящихся из-за плана по Украине европейцах
Вчера, 00:30
Он также назвал украинский кризис самой неотложной проблемой европейских стран, с которой они не справляются.
"Говорят очень много. <...> И ничего не делают. <...> А конфликт продолжается и продолжается. <...> Это могло перерасти в третью мировую войну. Думаю, что сейчас этого не произойдет", — отметил глава Белого дома.
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Условия плана США по Украине стали жестче, пишет Axios
Вчера, 13:45

Переговоры в Москве

На минувшей неделе Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, "были вопросы, с которыми Москва не согласна".

По данным зарубежных СМИ, инициатива США включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России, и другое.

Зеленский же накануне в очередной раз отправился в Британию, где обсудил американский план с премьером страны Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.
По информации портала Axios, сложившаяся ситуация раздражает некоторых представителей Белого дома, которые считают европейцев главным препятствием для заключения мирной сделки.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Страшная месть Трампа: Зеленского все же будут менять. Если надо — силой
Вчера, 08:00
 
