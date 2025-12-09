Украине пора провести президентские выборы, заявил Трамп

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Украинцы имеют право выбрать главу государства, сейчас для этого самое время, заявил президент США Дональд Трамп.

"Все не особо хорошо. <...> Они используют войну, чтобы не проводить голосование, но я думаю, что у украинского народа должен быть такой выбор", — сказал он в интервью изданию Politico.

Нового главу Украины должны были определить 31 марта 2024-го, но выборы отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Владимир Зеленский заявлял о "несвоевременности" голосования. Срок его полномочий истек еще 20 мая прошлого года, однако официальный Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до избрания президента страны.

Трамп также затронул тему мирного урегулирования и призвал Владимира Зеленского ознакомиться с американским предложением. По его словам, украинским высокопоставленным чиновникам оно понравилось.

Глава Белого дома признал, что у Москвы более сильная переговорная позиция, и призвал главу киевского режима взять себя в руки и принять выдвигаемые ему условия, потому что он проигрывает.

"Преимущество (в конфликте. — Прим. ред.) у России . <...> И оно всегда было у нее. Она намного больше, намного сильнее. <...> В какой-то момент победа начинает определяться размером", — подчеркнул президент США.

Он также назвал украинский кризис самой неотложной проблемой европейских стран, с которой они не справляются.

"Говорят очень много. <...> И ничего не делают. <...> А конфликт продолжается и продолжается. <...> Это могло перерасти в третью мировую войну. Думаю, что сейчас этого не произойдет", — отметил глава Белого дома.

Переговоры в Москве

На минувшей неделе Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера . Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.

Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, "были вопросы, с которыми Москва не согласна".

По данным зарубежных СМИ, инициатива США включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России, и другое.

Зеленский же накануне в очередной раз отправился в Британию, где обсудил американский план с премьером страны Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.