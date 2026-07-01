Жителей Черниговской области принуждают покинуть дома для размещения ВСУ

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Украинская полиция принуждает жителей Черниговской области покинуть дома для размещения боевиков, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

По его словам, в некоторых населенных пунктах людей заставляют покинуть только верхние этажи. Предполагается, что там расположатся операторы БПЛА.