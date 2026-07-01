Жителей Черниговской области принуждают покинуть дома для размещения ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жителей Черниговской области принуждают покинуть дома для размещения в них украинских военных.
- Глава военной администрации региона Вячеслав Чаус объявил об эвакуации в части области с 1 июля.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Украинская полиция принуждает жителей Черниговской области покинуть дома для размещения боевиков, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"В <...> области начали формировать сводные отряды полицейских, которые под предлогом организации эвакуации гражданского населения занимаются поиском уклонистов и дезертиров из подразделений ВСУ, а также принуждают жителей освободить свои дома и квартиры для последующего размещения в них украинских националистов", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, в некоторых населенных пунктах людей заставляют покинуть только верхние этажи. Предполагается, что там расположатся операторы БПЛА.
В конце июня глава военной администрации региона Вячеслав Чаус объявил об эвакуации в части области с 1 июля. При этом в отдельных местах жителей начали принудительно вывозить еще зимой. Все мероприятия по переселению планируют завершить за два месяца.
Киев регулярно объявляет об обязательной эвакуации из разных регионов. В конце прошлого года Министерство развития общин и территорий Украины заявляло, что с июня 2025-го из прифронтовых районов Днепропетровской, Сумской, Харьковской областей, а также из подконтрольных ВСУ частей ДНР, Запорожской и Херсонской областей эвакуировали почти 147 тысяч человек.
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