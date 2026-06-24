Киев объявил обязательную эвакуацию в части Черниговской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава военной администрации Черниговской области заявил об обязательной эвакуации жителей 12 приграничных сел с 1 июля.
- Она объявлена в Корюковской, Городнянской, Новгород-Северской и Семеновской общинах.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В части Черниговской области проведут эвакуацию, заявил глава военной администрации Вячеслав Чаус.
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"Совет обороны принял решение об обязательной эвакуации из приграничья Черниговской области с 1 июля. Это был запрос от военных. Речь идет о 12 приграничных населенных пунктах в четырех общинах", — написал он в Telegram-канале.
Эвакуация пройдет в Корюковской, Городнянской, Новгород-Северской и Семеновской общинах области. Также Чаус сообщил, что принудительный выезд продлили еще для семи приграничных сел, где этот процесс начался зимой. По данным властей, в этих населенных пунктах до сих пор остается около тысячи жителей. Все мероприятия по переселению планируют завершить за два месяца.
На прошлой неделе украинские власти начали проводить частичную эвакуацию жителей Запорожья и Днепропетровской области.
Киев регулярно объявляет о принудительном и обязательном вывозе людей из разных регионов. В конце прошлого года Министерство развития общин и территорий заявляло, что с июня 2025-го из прифронтовых районов Днепропетровской, Сумской, Харьковской областей, а также из подконтрольных ВСУ частей ДНР, Запорожской и Херсонской областей эвакуировали почти 147 тысяч человек.