Киев объявил обязательную эвакуацию в части Черниговской области

"Совет обороны принял решение об обязательной эвакуации из приграничья Черниговской области с 1 июля. Это был запрос от военных. Речь идет о 12 приграничных населенных пунктах в четырех общинах", — написал он в Telegram-канале.

Эвакуация пройдет в Корюковской, Городнянской, Новгород-Северской и Семеновской общинах области. Также Чаус сообщил, что принудительный выезд продлили еще для семи приграничных сел, где этот процесс начался зимой. По данным властей, в этих населенных пунктах до сих пор остается около тысячи жителей. Все мероприятия по переселению планируют завершить за два месяца.